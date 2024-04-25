Это простейшее средство навсегда избавит вас от тли на дачах: просто оберните этим деревья
Муравьи и тля могут стать серьезной проблемой для урожая плодовых деревьев и кустарников.
Однако, существует простой способ предотвратить эту проблему - использование обычной фольги. Оберните ствол дерева или кустарника у основания круговыми оборотами фольги так, чтобы не оставалось никаких щелей для прохода муравьев.
Это будет создавать барьер для перемещения муравьев и поможет предотвратить передачу тли на листья и цветы, спасая урожай. Этот совет подходит для различных плодовых культур, включая яблони, вишни, сливы и смородину.
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