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Это простейшее средство навсегда избавит вас от тли на дачах: просто оберните этим деревья

Это простейшее средство навсегда избавит вас от тли на дачах: просто оберните этим деревья

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Муравьи и тля могут стать серьезной проблемой для урожая плодовых деревьев и кустарников.

Однако, существует простой способ предотвратить эту проблему - использование обычной фольги. Оберните ствол дерева или кустарника у основания круговыми оборотами фольги так, чтобы не оставалось никаких щелей для прохода муравьев.

Это будет создавать барьер для перемещения муравьев и поможет предотвратить передачу тли на листья и цветы, спасая урожай. Этот совет подходит для различных плодовых культур, включая яблони, вишни, сливы и смородину.

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