Это простейшее средство насовсем избавит вас от тли на дачных участках: просто оберните этим деревья

Муравьи и тля могут нанести ущерб урожаю плодовых деревьев и кустарников, однако имеется простое решение этой проблемы с использованием обычной фольги.

Оберните ствол дерева или кустарника у его основания тщательно рулоном фольги, чтобы исключить любые просветы, через которые могли бы пройти муравьи.

Таким образом, создается барьер для передвижения муравьев, что помешает распространению тли на листья и цветы, что, в конечном итоге, спасет урожай. Этот хитрый способ подходит для различных видов плодовых культур, включая яблони, вишни, сливы и смородину.