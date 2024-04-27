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Это простейшее средство насовсем избавит вас от тли на дачных участках: просто оберните этим деревья

Это простейшее средство насовсем избавит вас от тли на дачных участках: просто оберните этим деревья

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Муравьи и тля могут нанести ущерб урожаю плодовых деревьев и кустарников, однако имеется простое решение этой проблемы с использованием обычной фольги.

Оберните ствол дерева или кустарника у его основания тщательно рулоном фольги, чтобы исключить любые просветы, через которые могли бы пройти муравьи.

Таким образом, создается барьер для передвижения муравьев, что помешает распространению тли на листья и цветы, что, в конечном итоге, спасет урожай. Этот хитрый способ подходит для различных видов плодовых культур, включая яблони, вишни, сливы и смородину.

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