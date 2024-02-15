Это поведение выдает высокий интеллект: 4 привычки, которые кричат об уникальных способностях

Проверьте на сколько вы умны на самом деле.

Проведение экспериментов психологами позволяет раскрыть поведенческие реакции человека и узнать многое о нем по его привычкам, действиям и мыслям. На этот раз исследователи выявили четыре характеристики, которые свидетельствуют о высоком уровне интеллекта.