Новости России
· Артем Акчурин

Это поведение выдает высокий интеллект: 4 привычки, которые кричат о неординарных способностях

Это поведение выдает высокий интеллект: 4 привычки, которые кричат о неординарных способностях

mixnews.lv

Подписаться в Telegram

Узнайте на сколько вы умны на самом деле.


Эксперименты, проводимые психологами, помогают раскрыть поведенческие реакции человека. Можно сказать много о людях по их привычкам, действиям и мыслям. На этот раз исследователи выделили четыре характеристики, которые указывают на высокий уровень интеллекта.

  1. Разговоры с самим собой. Это поведение может показаться непонятным для многих. Однако оно помогает улучшить концентрацию и повысить эмоциональный интеллект человека. Самоконтроль является неотъемлемой частью быстрого ума. Когда мы превращаем свои мысли в слова, мы лучше понимаем происходящее. Это позволяет структурировать мыслительный шум и снять излишнее напряжение.
  2. Чувствовать себя счастливым в одиночестве. Очень важно не испытывать дискомфорта, оставаясь наедине с собой. На первый взгляд, это должно быть очевидно. Однако лишь немногие способны чувствовать себя комфортно без посторонней компании. Люди, которым приятно проводить время в одиночестве, обладают большим потенциалом для глубоких размышлений. Когда вокруг никого нет, можно более детально продумывать свои цели. Это развивает самодисциплину и умение слышать себя. И это еще один значимый признак интеллектуальной зрелости.
  3. Обладать хорошим чувством юмора. Такие люди остроумны и способны в любой момент вставить фразу, которая вызовет смех у окружающих. Им не нужно прилагать особых усилий для этого. Они шутят так, что демонстрируют свою способность к интеллектуальному анализу и остроумию. Многие люди шутят, но их шутки не всегда удачны или адекватны. А вот люди с высоким уровнем интеллекта умеют создавать юмор, который заставляет задуматься.
  4. Стремиться к новым знаниям. Такие люди всегда открыты для новых знаний и не боятся сталкиваться с неизвестным. Их любопытство и стремление к познанию мира являются ключевыми факторами их интеллектуального роста.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксировали морозы до -45 градусов

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин

жук вонючка сколько живет

Новости Татарстана

день назад

В Казани прошел обыск в квартире сборщика подписей Надеждина

Интересное в Казани

3 дня назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

информатика подготовка к егэ в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани выбрасывают 40% продуктов

Новости Татарстана

21 час назад

Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

Новости Татарстана

день назад

Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане
Лонгриды
3 дня назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов общался с главой «Союзмультфильма»

Новости Татарстана

3 часа назад

Учёные КФУ открыли новую звезду

Новости Татарстана

3 часа назад

28 объектов здравоохранения построили за 2023 год в Татарстане
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
4 дня назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ растёт годовая инфляция

Новости Татарстана

21 час назад

В дни «Игр будущего» телебашня в Казани включит архитектурную подсветку

Новости Татарстана

21 час назад

22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой