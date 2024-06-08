Это очень вредная и опасная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

В мире здорового питания и активного образа жизни каждый продукт имеет своих сторонников и противников. Одним из спорных продуктов становится популярный виноград. Недавно врач-гастроэнтеролог из компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова высказала мнение о винограде как о вредной ягоде в интервью порталу газета.ру. Вопрос остается открытым - следует ли полностью исключать виноград из рациона?

Врач утверждает, что виноград, несмотря на свой приятный вкус и аромат, может быть опасен для здоровья определенных групп людей. Основная опасность заключается в содержании глюкозы в ягодах. Например, в 100 граммах винограда содержится до 16 граммов сахара, что делает его нежелательным для пациентов с диабетом и циррозом печени. Углеводы в винограде могут вызвать резкие изменения уровня сахара в крови у диабетиков, а для больных циррозом печени употребление винограда может стать дополнительной нагрузкой для органа.