«Это не быстро, враг серьезный»: в Госдуме заявили о сроках окончания СВО

Украинский конфликт не может иметь быстрого решения, а потому спецоперация, объявленная Владимиром Путиным в феврале 2022 года, продлится еще 2-3 года, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Это не быстро, это серьёзное сопротивление, враг серьёзный. И нельзя недооценивать, что сегодня все страны поставляют ему оружие, материалы и так далее", - сказал он.

Причиной конфликта, считает Толстой, стали ошибки, допущенные в 90-х годах, когда после распада СССР Россия несколько "упустила" из виду некоторые братские народы. Цена продолжения СВО высока, но необходима.