«Это не быстро, враг серьезный»: в Госдуме заявили о сроках окончания СВО
Украинский конфликт не может иметь быстрого решения, а потому спецоперация, объявленная Владимиром Путиным в феврале 2022 года, продлится еще 2-3 года, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Это не быстро, это серьёзное сопротивление, враг серьёзный. И нельзя недооценивать, что сегодня все страны поставляют ему оружие, материалы и так далее", - сказал он.
Причиной конфликта, считает Толстой, стали ошибки, допущенные в 90-х годах, когда после распада СССР Россия несколько "упустила" из виду некоторые братские народы. Цена продолжения СВО высока, но необходима.
"Это цена того, чтобы русские люди не чувствовали себя униженными, когда, например, их заживо сжигают в Одессе, когда русских бомбят в Донецке и Луганске, убивают детей, попадают в детские сады. Мы не будем этого терпеть. И, конечно, это очень высокая цена для бывшей Украины".