«Это не быстро, враг серьезный»: в Госдуме назвали сроки окончания СВО

2-3 года может продлиться еще специальная военная операция, считает вице-спикер ГД РФ Петр Толстой.

"Это не быстро, это серьёзное сопротивление, враг серьёзный. И нельзя недооценивать, что сегодня все страны поставляют ему оружие, материалы и так далее", - отметил он.

Причиной конфликта, цена которого высока для всех сторон, стали события, корни которых уходят в далекие девяностые: распад Союза стал причиной того, что Россия потеряла своих соседей.

"Это цена того, чтобы русские люди не чувствовали себя униженными, когда, например, их заживо сжигают в Одессе, когда русских бомбят в Донецке и Луганске, убивают детей, попадают в детские сады. Мы не будем этого терпеть. И, конечно, это очень высокая цена для бывшей Украины".

Конфликт может привести к тому, что от Незалежной не останется и камня на камне, уверен депутат.

