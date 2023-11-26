Новости России
· Алина Алмакаева

Это мобилизация? В некоторых регионах началось тотальное вручение повесток в ресторанах и жилых домах

Это мобилизация? В некоторых регионах началось тотальное вручение повесток в ресторанах и жилых домах

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Сообщается, что в Уфе засвидетельствовали массовое поступление повесток в военкомат для российских мужчин в возрасте, подлежащих призыву, информируют «Пруфы».

Один из жителей Уфы рассказал СМИ, что приблизительно 15 его соседей получили уведомление о необходимости посетить военные комиссариаты. В одно и то же время повестки достигли и членов семьи: отделаным одинаковым временем, отец и сын получили извещение. Если адресат отсутствует дома, повестку вручают родственникам, утверждает уфимец.

Само уведомление указывает, что посещение военкомата необходимо 22 ноября этого года для проверки военного учета. По некоторым предположениям, на одной из полученных повесток подписан В. Виноградов, действующий военком районов Советский и Октябрьский в Уфе.

Представители Ситуационного центра Республики Башкортостан, ответственного за сбор и анализ информации о возможных непредвиденных событиях, объяснили, что призыв граждан России в военкомат действительно происходит для проверки документов, но настоящая мобилизация в РФ не введена, и россиянам не стоит беспокоиться. Ситуационный центр подчеркнул, что всеобщие действия по призыву на службу в российскую армию могут начаться только после объявления их Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным.

Кроме того, уведомляется, что примерно 50 граждан Российской Федерации в Воронеже получили повестки во военкомат во вторник, 14 ноября. При этом вручение произошло на праздновании дня рождения одного из мужчин в ресторане "Форт". Представители спецслужб проверили документы всех гостей и вручили им уведомления о необходимости посещения военкомата, доложили "Вести Воронеж".

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