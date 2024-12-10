Это масло всегда берите: эксперты Роскачества назвали лучшие марки подсолнечного масла
dzen.ru
Здоровье начинается с масла: экспертное исследование подсолнечного масла на российском рынке
В 2024 году Роскачество провело всестороннее исследование качества подсолнечного масла, выявив надежные бренды и потенциальные риски. Исследование охватывало 21 популярную марку, произведённых в девяти ключевых российских регионах.
Методология исследования:
Эксперты Роскачества подвергли образцы масла тщательному анализу, оценив их по 44 ключевым показателям, включая:
- Сорт продукта: высший или первый сорт.
- Безопасность: содержание вредных веществ, таких как глицидиловые эфиры, трансжиры и канцерогены.
- Органолептические характеристики: вкус, аромат, прозрачность масла.
Обзор охватил широкий ценовой диапазон, от бюджетных вариантов до премиальных масел, варьируясь от 8,8 до 138,9 рубля за 100 граммов. Эта вариативность позволила оценить соответствие качества и цены.
Лидеры рейтинга:
Из 21 исследованной марки 19 получили российский Знак качества, демонстрируя соответствие строгим критериям безопасности и качества. В число лидеров вошли такие бренды, как:
- Аннинское
- Щедрое лето
- Злато
- Ласка
- Урожайное
- Светлица
- Spar
- Mr.Ricco
- Ideal
- Благо
- ВкусВилл
- Золотая семечка
- Красная цена
- Олейна
- Слобода (повторный успех в получении знака качества).
Недостатки и риски:
Несмотря на позитивные результаты, исследование выявило некоторые проблемы. В масле марки «Затея» было зафиксировано незначительное превышение содержания глицидиловых эфиров. Одна марка не соответствовала требованиям по кислотному числу. Однако, содержание трансжиров во всех образцах находилось ниже 1%, а уровень канцерогенов, таких как бенз (а)пирен, соответствовал допустимым нормам, свидетельствуя о безопасности большинства исследуемых продуктов.
Почему важен Знак качества?
Получение российского Знака качества свидетельствует о:
- Отсутствии вредных веществ: проверенное масло гарантирует безопасность для здоровья.
- Соответствии стандартам: масло, прошедшее контроль Роскачества, изготовлено в соответствии с российскими нормами качества.
- Положительных органолептических характеристиках: улучшенный вкус и аромат являются дополнительными преимуществами.
Как выбрать качественное масло?
При покупке обратите внимание на:
- Сорт: высший сорт — показатель лучшего качества.
- Прозрачность: качественное масло — прозрачное, без осадка.
- Упаковку: темная тара защищает масло от разрушительного воздействия света.
- Знак качества: обратите внимание на наличие знака качества Роскачества.
Выбор подсолнечного масла — важный момент для заботы о здоровье семьи. Исследование Роскачества помогает потребителям ориентироваться в многообразии марок, обеспечивая уверенность в качестве и безопасности приобретаемого продукта.
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