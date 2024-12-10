Это масло всегда берите: эксперты Роскачества назвали лучшие марки подсолнечного масла

Здоровье начинается с масла: экспертное исследование подсолнечного масла на российском рынке

В 2024 году Роскачество провело всестороннее исследование качества подсолнечного масла, выявив надежные бренды и потенциальные риски. Исследование охватывало 21 популярную марку, произведённых в девяти ключевых российских регионах.

Методология исследования:

Эксперты Роскачества подвергли образцы масла тщательному анализу, оценив их по 44 ключевым показателям, включая:

Сорт продукта: высший или первый сорт.

Безопасность: содержание вредных веществ, таких как глицидиловые эфиры, трансжиры и канцерогены.

Органолептические характеристики: вкус, аромат, прозрачность масла.

Обзор охватил широкий ценовой диапазон, от бюджетных вариантов до премиальных масел, варьируясь от 8,8 до 138,9 рубля за 100 граммов. Эта вариативность позволила оценить соответствие качества и цены.

Лидеры рейтинга:

Из 21 исследованной марки 19 получили российский Знак качества, демонстрируя соответствие строгим критериям безопасности и качества. В число лидеров вошли такие бренды, как:

Аннинское

Щедрое лето

Злато

Ласка

Урожайное

Светлица

Spar

Mr.Ricco

Ideal

Благо

ВкусВилл

Золотая семечка

Красная цена

Олейна

Слобода (повторный успех в получении знака качества).

Недостатки и риски:

Несмотря на позитивные результаты, исследование выявило некоторые проблемы. В масле марки «Затея» было зафиксировано незначительное превышение содержания глицидиловых эфиров. Одна марка не соответствовала требованиям по кислотному числу. Однако, содержание трансжиров во всех образцах находилось ниже 1%, а уровень канцерогенов, таких как бенз (а)пирен, соответствовал допустимым нормам, свидетельствуя о безопасности большинства исследуемых продуктов.

Почему важен Знак качества?

Получение российского Знака качества свидетельствует о:

Отсутствии вредных веществ: проверенное масло гарантирует безопасность для здоровья.

Соответствии стандартам: масло, прошедшее контроль Роскачества, изготовлено в соответствии с российскими нормами качества.

Положительных органолептических характеристиках: улучшенный вкус и аромат являются дополнительными преимуществами.

Как выбрать качественное масло?

При покупке обратите внимание на:

Сорт: высший сорт — показатель лучшего качества.

Прозрачность: качественное масло — прозрачное, без осадка.

Упаковку: темная тара защищает масло от разрушительного воздействия света.

Знак качества: обратите внимание на наличие знака качества Роскачества.

Выбор подсолнечного масла — важный момент для заботы о здоровье семьи. Исследование Роскачества помогает потребителям ориентироваться в многообразии марок, обеспечивая уверенность в качестве и безопасности приобретаемого продукта.

