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Это масло всегда берите: эксперты Роскачества назвали лучшие марки подсолнечного масла

Здоровье начинается с масла: экспертное исследо...

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Здоровье начинается с масла: экспертное исследование подсолнечного масла на российском рынке

В 2024 году Роскачество провело всестороннее исследование качества подсолнечного масла, выявив надежные бренды и потенциальные риски. Исследование охватывало 21 популярную марку, произведённых в девяти ключевых российских регионах.

Методология исследования:

Эксперты Роскачества подвергли образцы масла тщательному анализу, оценив их по 44 ключевым показателям, включая:

  • Сорт продукта: высший или первый сорт.
  • Безопасность: содержание вредных веществ, таких как глицидиловые эфиры, трансжиры и канцерогены.
  • Органолептические характеристики: вкус, аромат, прозрачность масла.

Обзор охватил широкий ценовой диапазон, от бюджетных вариантов до премиальных масел, варьируясь от 8,8 до 138,9 рубля за 100 граммов. Эта вариативность позволила оценить соответствие качества и цены.

Лидеры рейтинга:

Из 21 исследованной марки 19 получили российский Знак качества, демонстрируя соответствие строгим критериям безопасности и качества. В число лидеров вошли такие бренды, как:

  • Аннинское
  • Щедрое лето
  • Злато
  • Ласка
  • Урожайное
  • Светлица
  • Spar
  • Mr.Ricco
  • Ideal
  • Благо
  • ВкусВилл
  • Золотая семечка
  • Красная цена
  • Олейна
  • Слобода (повторный успех в получении знака качества).

Недостатки и риски:

Несмотря на позитивные результаты, исследование выявило некоторые проблемы. В масле марки «Затея» было зафиксировано незначительное превышение содержания глицидиловых эфиров. Одна марка не соответствовала требованиям по кислотному числу. Однако, содержание трансжиров во всех образцах находилось ниже 1%, а уровень канцерогенов, таких как бенз (а)пирен, соответствовал допустимым нормам, свидетельствуя о безопасности большинства исследуемых продуктов.

Почему важен Знак качества?

Получение российского Знака качества свидетельствует о:

  • Отсутствии вредных веществ: проверенное масло гарантирует безопасность для здоровья.
  • Соответствии стандартам: масло, прошедшее контроль Роскачества, изготовлено в соответствии с российскими нормами качества.
  • Положительных органолептических характеристиках: улучшенный вкус и аромат являются дополнительными преимуществами.

Как выбрать качественное масло?

При покупке обратите внимание на:

  • Сорт: высший сорт — показатель лучшего качества.
  • Прозрачность: качественное масло — прозрачное, без осадка.
  • Упаковку: темная тара защищает масло от разрушительного воздействия света.
  • Знак качества: обратите внимание на наличие знака качества Роскачества.

Выбор подсолнечного масла — важный момент для заботы о здоровье семьи. Исследование Роскачества помогает потребителям ориентироваться в многообразии марок, обеспечивая уверенность в качестве и безопасности приобретаемого продукта.

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