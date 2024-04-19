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Это изменит жизнь каждого россиянина: граждан РФ ждет величайшая денежная реформа за последние десять лет

Это изменит жизнь каждого россиянина: граждан РФ ждет величайшая денежная реформа за последние десять лет

РБК

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Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, привлекает внимание к пилотному проекту цифрового рубля через свои выступления.

По ее мнению, этот амбициозный проект успешно развивается, и в настоящее время в него активно вовлечены 12 кредитных учреждений, около 600 человек и 30 торгово-сервисных предприятий из различных регионов.

Цифровой рубль - это третья форма национальной валюты России, которую Центральный банк планирует выпустить в дополнение к существующим наличным и безналичным. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции: открытие и пополнение кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов. Все эти действия осуществляются под строгим контролем регулятора.

Согласно планам Центрального банка, к 2025 году цифровой рубль должен стать обычным средством платежей в России после завершения испытаний. Важным аспектом является то, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут осуществляться без комиссий. Также стоит учитывать, что существует лимит на сумму пополнения кошелька цифрового рубля с банковских счетов - не более 300 тысяч рублей в месяц.

Предпринимателям будут предложены тарифы за принятие оплаты товаров и услуг цифровыми рублями: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. Эти новшества привлекают внимание предпринимателей и обычных граждан, открывая новые перспективы и возможности для экономики, сообщает progorodsamara.ru.

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