Это изменит жизнь каждого: россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десять лет

Руководитель Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, активно обсуждает пилотный проект по внедрению цифрового рубля.

По ее мнению, этот амбициозный проект находится в стадии успешного развития, привлекая к себе интерес со стороны 12 кредитных учреждений, около 600 человек и 30 торгово-сервисных компаний из различных регионов.

Цифровой рубль представляет собой новую, третью форму российской национальной валюты, которую Центральный банк планирует выпустить дополнительно к уже существующим формам - наличным и безналичным. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции: открытие и пополнение кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов, все это контролируется регулятором.

Согласно планам Центрального банка, к 2025 году цифровой рубль должен стать повседневным средством платежей в России после завершения тестирования. Важным аспектом является то, что пользователи не понесут комиссий при проведении платежей и транзакций в цифровых рублях. Необходимо отметить, что существует ограничение на сумму пополнения цифрового кошелька через банковские счета - не более 300 тысяч рублей в месяц.

Для предпринимателей будут установлены тарифы за прием платежей в цифровых рублях: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. Эти нововведения вызывают интерес как у предпринимателей, так и у обычных граждан, открывая новые перспективы и возможности для экономики, об этом сообщает progorodsamara.ru.