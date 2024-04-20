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Это изменит жизнь каждого гражданина РФ: россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десять лет

Это изменит жизнь каждого гражданина РФ: россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десять лет

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Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального банка России, обратила внимание на пилотный проект цифрового рубля в своих выступлениях.

По ее мнению, этот амбициозный проект успешно развивается, и в настоящее время в него активно вовлечены 12 кредитных учреждений, около 600 человек и 30 торгово-сервисных предприятий из различных регионов.

Цифровой рубль - это третья форма российской национальной валюты, запланированная к выпуску Центральным банком в дополнение к уже существующим формам - наличным и безналичным. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции, включая открытие и пополнение кошельков, переводы между гражданами, оплату товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов, все под строгим контролем регулятора.

Согласно планам Центрального банка, к 2025 году цифровой рубль должен стать обычным средством платежей в России после завершения испытаний. Важным аспектом является отсутствие комиссий при платежах и переводах цифровых рублей для граждан. Однако установлен лимит на сумму пополнения кошелька цифрового рубля с банковских счетов - не более 300 тысяч рублей в месяц.

Для предпринимателей предусмотрены тарифы за принятие оплаты товаров и услуг цифровыми рублями: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. Эти новшества вызывают интерес у предпринимателей и обычных граждан, открывая новые перспективы и возможности для экономики.

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