Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Это изменит жизнь каждого: граждан России ждет величайшая денежная реформа за последние десять лет

Это изменит жизнь каждого: граждан России ждет величайшая денежная реформа за последние десять лет

РИА

Подписаться в Telegram

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, обратила внимание на пилотный проект цифрового рубля в своих выступлениях.

По её мнению, этот амбициозный проект успешно развивается, с участием 12 кредитных организаций, около 600 человек и 30 торгово-сервисных компаний из различных регионов.

Цифровой рубль представляет собой третью форму российской национальной валюты, которую Центральный банк планирует выпустить дополнительно к уже существующим наличным и безналичным формам. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции: открытие и пополнение кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов, все контролируемое регулятором.

По планам Центрального банка, к 2025 году цифровой рубль должен стать обычным средством платежей в России после завершения тестирования. Особенно важно, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут происходить без комиссий. Есть ограничения на сумму пополнения кошелька цифрового рубля - не более 300 тысяч рублей в месяц.

Предпринимателям будут взиматься тарифы за прием оплаты товаров и услуг в цифровых рублях: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. Эти новшества вызывают интерес у бизнеса и граждан, открывая новые перспективы для экономики, сообщает progorodsamara.ru.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Студент из Казани выкупил у «дочки» «Ашана» 40 ТЦ

Интересное в Казани

день назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

вызвать бригаду по уничтожению борщевика

Новости Татарстана

день назад

Родным умершего после пыток в полиции татарстанца выплатят 3,8 миллионов рублей

Новости Татарстана

день назад

Работники казанского кладбища «Курган» опровергли размытие могил

ремонт ризографа в Казани

Новости Татарстана

день назад

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены

Новости Татарстана

12 часов назад

Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой

Новости Татарстана

20 часов назад

Екатерина Мизулина назвала показ «Слово пацана. Кровь на асфальте» на ТВ ошибкой

Новости Татарстана

15 часов назад

СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России
Новости Татарстана
12 часов назад

Глава Минспорта Татарстана: для школы Алины Загитовой начался поиск средств

Глава Минспорта Татарстана: для школы Алины Загитовой начался поиск средств

Новости Татарстана

11 часов назад

В МЧС РФ по Татарстану объяснили причину включения сирены в Казани

Интересное в Казани

день назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

Новости Татарстана

13 часов назад

В результате столкновения 2 легковушек под Нурлатом погибли 3 человека

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане задержали 43-летнего педофила-рецидивиста
Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой
Новости Татарстана
12 часов назад

Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой

Новости Татарстана

13 часов назад

Работы по ремонту Горьковского шоссе в Казани выполнены на 68%

Новости Татарстана

15 часов назад

СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани в 2025 году пройдет чемпионат РФ по лыжным гонкам
Мифы об имплантации зубов и как перестать бояться: мнение стоматолога из Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Мифы об имплантации зубов и как перестать бояться: мнение стоматолога из Казани