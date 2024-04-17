Это изменит жизнь каждого: граждан России ждет величайшая денежная реформа за последние десять лет

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, обратила внимание на пилотный проект цифрового рубля в своих выступлениях.

По её мнению, этот амбициозный проект успешно развивается, с участием 12 кредитных организаций, около 600 человек и 30 торгово-сервисных компаний из различных регионов.

Цифровой рубль представляет собой третью форму российской национальной валюты, которую Центральный банк планирует выпустить дополнительно к уже существующим наличным и безналичным формам. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции: открытие и пополнение кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов, все контролируемое регулятором.

По планам Центрального банка, к 2025 году цифровой рубль должен стать обычным средством платежей в России после завершения тестирования. Особенно важно, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут происходить без комиссий. Есть ограничения на сумму пополнения кошелька цифрового рубля - не более 300 тысяч рублей в месяц.

Предпринимателям будут взиматься тарифы за прием оплаты товаров и услуг в цифровых рублях: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. Эти новшества вызывают интерес у бизнеса и граждан, открывая новые перспективы для экономики, сообщает progorodsamara.ru.