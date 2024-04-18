Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Это изменит жизнь каждого: граждан РФ ждет величайшая денежная реформа за последние десять лет

Это изменит жизнь каждого: граждан РФ ждет величайшая денежная реформа за последние десять лет

Подписаться в Telegram

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, привлекла внимание к действиям по пилотному проекту цифрового рубля своими выступлениями.

По ее мнению, данный амбициозный проект успешно развивается, и в настоящее время в него активно вовлечены 12 кредитных учреждений, около 600 человек и 30 торгово-сервисных предприятий из различных регионов.

Цифровой рубль - это третья форма национальной валюты России, которую Центральный банк планирует выпустить в дополнение к уже существующим формам, таким как наличные и безналичные платежи. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции: открытие и пополнение кошельков, передача средств между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов - все под строгим контролем регулятора.

Согласно планам Центрального банка, к 2025 году цифровой рубль должен стать обычным средством платежей в России после завершения испытаний. Важно, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут происходить без комиссий. Необходимо учитывать, что установлен лимит на сумму пополнения кошелька цифрового рубля с банковских счетов - не более 300 тысяч рублей в месяц.

Предпринимателям будут установлены тарифы за прием оплаты товаров и услуг в цифровых рублях: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. Эти нововведения вызывают интерес у предпринимателей и обычных граждан, открывая новые перспективы и возможности для экономики, сообщает progorodsamara.ru.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане назвали самые коррумпированные организации за 2023 год

Новости Татарстана

день назад

Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой

как на вытяжку поставить сетку от тараканов

Новости Татарстана

11 часов назад

Фемактивистка из Казани увидела грудь в логотипе бренда мужской одежды

Интересное в Казани

2 дня назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

замена стекла на самсунг с8 в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России

Новости Татарстана

день назад

Екатерина Мизулина назвала показ «Слово пацана. Кровь на асфальте» на ТВ ошибкой

Новости Татарстана

день назад

В МЧС РФ по Татарстану объяснили причину включения сирены в Казани

Новости Татарстана

день назад

Американский производитель джинсов засудил предпринимателя из Казани
Новости Татарстана
16 часов назад

Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники 2024

Татарстанцам рассказали, где можно приготовить шашлыки в майские праздники 2024

Новости Татарстана

10 часов назад

73-летнюю нижнекамскую пенсионерку оштрафовали за оскорбление в групповом чате

Новости Татарстана

12 часов назад

В Республике Татарстан сообщили об отсутствии последствий атаки дрона ВСУ

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани на улице Чапаева временно ограничат движение с 24 апреля

Новости Татарстана

13 часов назад

17 апреля на Татарстаном сбили украинский БПЛА
Организация «Мисс Татарстан» проводит XXII Республиканский детский конкурс красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2023»
Новости Татарстана
9 часов назад

Организация «Мисс Татарстан» проводит XXII Республиканский детский конкурс красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2023»

Новости Татарстана

14 часов назад

В Нижнекамске 17 апреля пройдет массовая проверка водителей

Новости Татарстана

14 часов назад

В Иннополисе неизвестный угрожал домофону убийством и показывал ему свой орган

Новости Татарстана

14 часов назад

Легковой автомобиль впечатался в большегруз в Казани
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни