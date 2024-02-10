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· Алина Алмакаева

Это домашние вампиры: названы шесть вещей в доме, которые воруют ваше здоровье каждый день

Это домашние вампиры: названы шесть вещей в доме, которые воруют ваше здоровье каждый день

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Домашние предметы, которые могут нанести вред здоровью, включают в себя антипригарную посуду, освежители воздуха, нафталиновые шарики, антибактериальное мыло, очиститель воздуха и увлажнители воздуха.

Антипригарная посуда, несмотря на свою удобность, может представлять определенные риски для здоровья. Обычно она покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ), который при нагревании до 600 градусов выделяет токсичные газы. Исследования показали, что воздействие ПТФЭ может вызвать повреждение печени и почек у крыс, а также может накапливаться в организме человека, имея токсическое воздействие.

Освежители воздуха содержат химические вещества, такие как фталаты, которые могут накапливаться в организме и привести к повреждению легких, почек и центральной нервной системы. Фталаты также могут изменить гормональный фон и повысить риск развития рака, а также проблем с репродуктивной функцией у мужчин и женщин.

Нафталиновые шарики, содержащие нафталин, могут вызывать рак у животных и могут вызывать тошноту, головокружение, затрудненное дыхание и даже дезориентацию у человека. Исследования показали, что нафталин может нанести вред легким и почкам у мышей, а также привести к развитию рака печени у крыс.

Антибактериальное мыло, которое считалось эффективным средством защиты от бактерий и болезней, в действительности может быть связано с развитием устойчивости к антибиотикам у бактерий и даже привести к повреждению кожи и слизистых оболочек.

Очиститель воздуха, содержащий коррозионные ингредиенты, может вызвать ожоги кожи и глаз и представляет опасность для окружающей среды. Воздействие очистителей воздуха может привести к повреждению легких и дыхательных путей у мышей, а также к развитию рака легких у крыс.

Увлажнители воздуха, хотя и предназначены для улучшения качества воздуха, могут нанести больше вреда, особенно для младенцев. Накопление минералов в устройстве может привести к повреждению легких, как показало исследование, опубликованное в журнале Pediatrics.

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