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· 16+ · Алина Алмакаева

Это будет у всех неработающих пенсионеров с 1 июля: денег станет больше

С июля 2024 года российских пенсионеров ждут изменения в порядке начисления выплат. Разберемся, кому стоит ждать прибавки, а кто может столкнуться с перерасчетом.

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С июля 2024 года российских пенсионеров ждут изменения в порядке начисления выплат. Разберемся, кому стоит ждать прибавки, а кто может столкнуться с перерасчетом.

Региональные особенности:

Важно отметить, что с 1 июля ряд регионов скорректируют размер льгот. Например, в Краснодарском крае проиндексируют стоимость льготных проездных для пенсионеров, предпенсионеров, ветеранов труда и других льготных категорий. Стоимость проезда на различных видах транспорта будет варьироваться от 380 до 770 рублей в зависимости от выбранного варианта.

Возрастные надбавки:

Пенсионеры, отметившие 80-летие в июне 2024 года, получат существенную прибавку к фиксированной выплате – 8134,88 рублей. Аналогичная сумма полагается и гражданам, которым в мае установлена I группа инвалидности. Важно: если инвалид I группы достигает 80 лет, вторая надбавка не начисляется.

Индексация для уволившихся пенсионеров:

Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в июне, могут рассчитывать на получение проиндексированной пенсии уже в июле. Напомним, что работающим пенсионерам индексация выплат пока не предусмотрена.

Важный нюанс:

Если пенсионер после увольнения и получения проиндексированной пенсии решит вернуться к трудовой деятельности, размер выплат останется неизменным и не будет уменьшен. Однако дальнейшая индексация с 1 января производиться не будет.

Вместо заключения:

Изменения в пенсионном обеспечении всегда вызывают много вопросов. Важно следить за актуальной информацией и при необходимости обращаться за консультацией к специалистам.

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