Это будет незабываемое шоу: синоптики предупредили об аномальном лете 2024 года

Предстоящее лето обещает быть богатым на сюрпризы погоды. Метеорологи прогнозируют значительные температурные колебания и обилие атмосферных явлений, что внесло коррективы в планы многих россиян на летний отдых.

Одним из ключевых факторов, определяющих характер погоды, станет аномально высокая температура воды в Тихом океане, которая уже сейчас влияет на глобальное повышение температуры воздуха.

Жаркий старт и прохладная середина лета:

Июнь порадует жителей европейской части России настоящей летней жарой. Столбики термометров в Москве, Санкт-Петербурге, городах Центрального и Северо-Западного регионов будут подниматься выше 30°C.

Не менее жаркая погода ожидается на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где влияние Тихого океана будет особенно ощутимо.

Однако уже в июле синоптическая ситуация резко изменится. На большей части страны установятся прохладные дни с затяжными дождями, что может огорчить любителей пляжного отдыха и путешественников.

Неспокойный август:

Последний месяц лета будет отличаться нестабильностью и обилием грозовых явлений. Ураганы, грозы, град – таков прогноз синоптиков на август. Причем зона риска охватывает не только традиционно неспокойные южные регионы, но и центральные области страны.

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