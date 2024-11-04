Этим запретят пользоваться за рулем: Минтранс РФ хочет оставить водителей без всех электронных устройств

С 1 марта 2025 года Министерство транспорта России планирует ужесточить правила поведения водителей за рулем, ограничив использование любых электронных устройств во время движения. Проект постановления уже обсуждается общественностью и вызывает горячие дискуссии.

В центре внимания — запрет не только на мобильные телефоны, но и на навигаторы, планшеты и даже такие привычные атрибуты в пути, как стаканчик с кофе или сигареты, если они требуют отвлечения от управления автомобилем.

Подробности нового запрета

Согласно проекту Минтранса, водителям будет запрещено пользоваться любыми устройствами, требующими отвлечения рук от руля или внимания от дороги, за исключением тех, что являются частью конструкции автомобиля. Это означает, что любые ручные манипуляции с гаджетами в процессе движения могут быть квалифицированы как нарушение. Даже навигаторы, если их настройка требует касания экрана, могут попасть под запрет. Согласно данным «Парламентской газеты», новая формулировка будет гораздо шире, чем в текущей редакции ПДД, которая ограничивает использование только телефонов без гарнитуры.

Зачем нужны такие меры?

Минтранс обосновывает нововведения необходимостью повысить безопасность на дорогах. Электронные устройства, как показали исследования, нередко становятся причиной отвлеченности водителей, что приводит к аварийным ситуациям. Статистика подтверждает: любой фактор, отвлекающий водителя от дороги, увеличивает вероятность ДТП. Новые правила направлены на то, чтобы минимизировать такие риски.

Общественная реакция и аргументы против

Александр Холодов, член Общественной палаты и вице-председатель межрегиональной организации «Комитет по защите прав автовладельцев», считает, что запрет нуждается в доработке и адаптации под разные условия движения. Он отмечает, что профессиональные водители, такие как дальнобойщики, используют для связи с коллегами рации, которые нужно держать в руке. Он предлагает рассмотреть возможность введения запретов только на трассах или при движении с определенной скоростью, чтобы избежать излишних ограничений в городских условиях, где такие меры могут оказаться нецелесообразными.

Что будет дальше?

Сейчас проект проходит этап общественного обсуждения и независимой экспертизы на соответствие антикоррупционным стандартам. Это означает, что у граждан и общественных организаций есть возможность внести свои предложения и высказать мнение по поводу новых правил. Итоговая версия документа может быть доработана с учетом общественных рекомендаций, однако уже очевидно, что новая инициатива задаст более строгий подход к управлению транспортным средством.

Инициатива Министерства транспорта по введению запрета на использование электронных устройств за рулем — попытка снизить число аварийных ситуаций на дорогах и повысить ответственность водителей. Новые правила, при их принятии, могут изменить привычки автолюбителей и повысить безопасность на дорогах страны.