Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Этим запретят пользоваться за рулем: Минтранс хочет оставить водителей без всех электронных устройств

Министерство транспорта России предложило измен...

нт.66.мвд.рф

Подписаться в Telegram

Министерство транспорта России предложило изменения в Правила дорожного движения, которые могут кардинально изменить поведение водителей за рулем.

Согласно проекту постановления, с 1 марта 2025 года водителям будет запрещено использовать любые электронные устройства во время движения, если это требует участия рук или отвлечения внимания от дороги. Это включает не только смартфоны и планшеты, но также и такие, казалось бы, безобидные вещи, как навигаторы, если для их настройки нужно отвлекаться от управления.

Что изменится для водителей?

Сегодня правила запрещают лишь использование телефонов без функции громкой связи. Новая формулировка значительно расширяет этот запрет, предлагая классифицировать как нарушение любое использование устройства, не предусмотренного конструкцией автомобиля и требующего ручных манипуляций во время движения.

Под запрет могут попасть:

  • Просмотр видео на гаджетах (например, планшетах),
  • Навигаторы для настройки маршрута, если требуется убрать руки с руля,
  • Курение сигарет за рулем, если процесс требует отвлечения внимания,
  • Напитки в дороге (например, кофе в стаканчиках), если их употребление создает потенциальные риски.

Опасения общественности и аргументы «за» и «против»

Эта инициатива уже вызвала широкую дискуссию. Некоторые эксперты считают, что новые ограничения могут снизить количество аварий, вызванных отвлечением водителя. Однако критики, включая члена Общественной палаты Александра Холодова, указывают на необходимость учесть различные обстоятельства, например, потребности водителей-дальнобойщиков. По его словам, дальнобойщики часто используют рации для связи с коллегами, и радиоуправляемые устройства требуют ручного управления.

Кроме того, Холодов подчеркивает, что было бы логичнее ограничить использование устройств не для всех категорий водителей и ситуаций, а, например, только для езды на высокой скорости или по трассам, где риск аварий выше. Он считает, что общественное обсуждение этой инициативы должно быть более масштабным и учитывать различные условия, в которых находятся водители.

Как это может повлиять на дальнобойщиков и водителей, использующих навигаторы?

Проект, если его одобрят, может осложнить жизнь водителей, особенно тех, кто работает на длительных маршрутах. Дальнобойщикам, которым необходимо поддерживать связь в пути, предложенные меры могут показаться чрезмерными. Кроме того, использование навигаторов, особенно для водителей такси и доставки, является обязательной частью работы, и ручное управление устройством для смены маршрута во время движения становится сложной задачей. Проблема особенно актуальна, когда водители сталкиваются с неожиданными ситуациями, такими как дорожные перекрытия или пробки, и вынуждены перенастраивать маршруты вручную.

Какие еще меры обсуждаются?

На данный момент проект постановления проходит стадию общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Эксперты призывают рассмотреть возможность внедрения системы более гибких ограничений, которые учитывали бы разные ситуации на дорогах. Возможно, ограничения будут распространяться только на определенные условия, например, езду по трассам или на скорости свыше определенного порога.

Когда проект может вступить в силу?

Ожидается, что окончательное решение будет принято после завершения общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы. Если документ утвердят, новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года. Для водителей это может означать значительные изменения в привычках и необходимость более строгого соблюдения дисциплины за рулем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани с 7 ноября ограничат движение на улице Васильченко

Гид по скидкам Казани

час назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

как закрыть вентиляцию от тараканов

Новости Казани

день назад

Появилось видео наезда легковушки на 73-летнюю женщину в Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

Как использовать осенний урожай: пять оригинальных рецептов заготовок

стоимость укладки керамогранита в Москве

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкину доложат о проверке сообщения о нарушении прав жителей Новой Сосновки

Новости Казани

день назад

В Казани откроются 2 катка

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли открытие терм

Новости Казани

день назад

На складе Wildberries в Казани придавило человека

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ Переведенцев рассказал, когда в РТ начнется резкое похолодание
Новости Татарстана
3 дня назад

Гигантский лимон весом в 1,3 кг вырастила семья из Татарстана

В минувшем году их лимон был весом 900 граммов

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ за бездействие дисквалифицировали 6 арбитражных управляющих

Новости России

день назад

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку «Передвижники» (0+) при поддержке ВТБ

Новости Татарстана

3 часа назад

Первый снег выпал в Челнах и Нижнекамске 31 октября

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане мужчина поджег себя на заседании суда в СИЗО № 5
Автоледи пострадала в массовом ДТП на Горьковск...
Новости Казани
39 минут назад

Автоледи пострадала в массовом ДТП на Горьковском шоссе

Новости Казани

23 часа назад

Отец 2 детей случайно спас свою семью от смерти

Новости Казани

день назад

В Казани обновят каркас центральной елки за 10,5 млн

Новости Казани

день назад

Венесуэла отозвала своего посла из Бразилии после вето на вступление в БРИКС
Главное - вовремя: специалист наркологической к...
Интересное в Казани
6 дней назад

Главное - вовремя: специалист наркологической клиники из Казани объяснил как действовать, если близкий человек зависим