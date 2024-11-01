Этим запретят пользоваться за рулем: Минтранс хочет оставить водителей без всех электронных устройств

Министерство транспорта России предложило изменения в Правила дорожного движения, которые могут кардинально изменить поведение водителей за рулем.

Согласно проекту постановления, с 1 марта 2025 года водителям будет запрещено использовать любые электронные устройства во время движения, если это требует участия рук или отвлечения внимания от дороги. Это включает не только смартфоны и планшеты, но также и такие, казалось бы, безобидные вещи, как навигаторы, если для их настройки нужно отвлекаться от управления.

Что изменится для водителей?

Сегодня правила запрещают лишь использование телефонов без функции громкой связи. Новая формулировка значительно расширяет этот запрет, предлагая классифицировать как нарушение любое использование устройства, не предусмотренного конструкцией автомобиля и требующего ручных манипуляций во время движения.

Под запрет могут попасть:

Просмотр видео на гаджетах (например, планшетах),

Навигаторы для настройки маршрута, если требуется убрать руки с руля,

Курение сигарет за рулем, если процесс требует отвлечения внимания,

Напитки в дороге (например, кофе в стаканчиках), если их употребление создает потенциальные риски.

Опасения общественности и аргументы «за» и «против»

Эта инициатива уже вызвала широкую дискуссию. Некоторые эксперты считают, что новые ограничения могут снизить количество аварий, вызванных отвлечением водителя. Однако критики, включая члена Общественной палаты Александра Холодова, указывают на необходимость учесть различные обстоятельства, например, потребности водителей-дальнобойщиков. По его словам, дальнобойщики часто используют рации для связи с коллегами, и радиоуправляемые устройства требуют ручного управления.

Кроме того, Холодов подчеркивает, что было бы логичнее ограничить использование устройств не для всех категорий водителей и ситуаций, а, например, только для езды на высокой скорости или по трассам, где риск аварий выше. Он считает, что общественное обсуждение этой инициативы должно быть более масштабным и учитывать различные условия, в которых находятся водители.

Как это может повлиять на дальнобойщиков и водителей, использующих навигаторы?

Проект, если его одобрят, может осложнить жизнь водителей, особенно тех, кто работает на длительных маршрутах. Дальнобойщикам, которым необходимо поддерживать связь в пути, предложенные меры могут показаться чрезмерными. Кроме того, использование навигаторов, особенно для водителей такси и доставки, является обязательной частью работы, и ручное управление устройством для смены маршрута во время движения становится сложной задачей. Проблема особенно актуальна, когда водители сталкиваются с неожиданными ситуациями, такими как дорожные перекрытия или пробки, и вынуждены перенастраивать маршруты вручную.

Какие еще меры обсуждаются?

На данный момент проект постановления проходит стадию общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Эксперты призывают рассмотреть возможность внедрения системы более гибких ограничений, которые учитывали бы разные ситуации на дорогах. Возможно, ограничения будут распространяться только на определенные условия, например, езду по трассам или на скорости свыше определенного порога.

Когда проект может вступить в силу?

Ожидается, что окончательное решение будет принято после завершения общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы. Если документ утвердят, новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года. Для водителей это может означать значительные изменения в привычках и необходимость более строгого соблюдения дисциплины за рулем.

