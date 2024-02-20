Этих близняшек знал каждый житель СССР, но прожили они меньше 60 лет: тяжелая судьба актрис

Эти две женщины стали символом детства для многих советских зрителей.

Их имена были на слуху у каждого жителя страны, и они стали неотъемлемой частью кинематографической истории СССР, воплощая в себе образы Оли и Яли. Однако, их путь не был простым, и они не дожили до шестидесятилетнего возраста. Что произошло с девочками, которые сыграли такие незабываемые роли в своем детстве? Узнайте об этом из материала агентства "Sevastopolmedia".



Сестры Юкины родились 23 октября 1953 года в Москве в семье фабричных рабочих. Их отец работал на фабрике по производству подушек, а мать была швеей в ателье. Сначала девочки учились в 499-й школе на Таганке, но в 1962 году семья переехала в Кузьминки, и они продолжили учебу в 337-й школе. Характеры сестер были абсолютно разные: Ольга была скромной и целеустремленной, в то время как Татьяна проявляла больше энергии и активности.



Их путь в кино начался случайно. Когда девочкам было девять лет, они выиграли конкурс чтецов стихотворений и привлекли внимание режиссера Александра Роу. Он пригласил их на пробы для фильма "Королевство кривых зеркал" (12+), заметив сходство их имен. Ольга получила роль Оли. Они снялись в этом фильме, но после этого их карьера в кино не продолжилась. Они решили не идти в актерскую студию из-за семейных проблем. Позже они сыграли эпизодические роли в фильме "Морозко" (0+), только потому, что лично написали письмо режиссеру, просив принять их на какую-нибудь роль.



После окончания школы Ольга и Татьяна попытались поступить в высшие учебные заведения, но не смогли успешно пройти вступительные экзамены. Затем они окончили машиностроительный техникум, но так и не работали по специальности.После окончания техникума они вышли замуж и нашли работу в турфирме "Интурист". Однако после распада СССР экономические трудности и увольнение из турфирмы привели к трудностям в их жизни. Они столкнулись с проблемами алкоголизма и были вынуждены распродать имущество, чтобы выжить.Последние годы их жизни были омрачены болезнями и утратой близких. Ольга умерла от сердечного приступа в 52 года, а Татьяна скончалась от атеросклероза в возрасте 58 лет. Их прах похоронен в семейной могиле на Покровском кладбище в Москве.