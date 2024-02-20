Новости России
· Артем Акчурин

Этих близняшек знал каждый житель СССР, но прожили они меньше 60 лет: тяжелая судьба актрис

Этих близняшек знал каждый житель СССР, но прожили они меньше 60 лет: тяжелая судьба актрис

sevastopolmedia.ru

Подписаться в Telegram

Эти две женщины стали символом детства для многих советских зрителей.

Их имена были на слуху у каждого жителя страны, и они стали неотъемлемой частью кинематографической истории СССР, воплощая в себе образы Оли и Яли. Однако, их путь не был простым, и они не дожили до шестидесятилетнего возраста. Что произошло с девочками, которые сыграли такие незабываемые роли в своем детстве? Узнайте об этом из материала агентства "Sevastopolmedia".

Сестры Юкины родились 23 октября 1953 года в Москве в семье фабричных рабочих. Их отец работал на фабрике по производству подушек, а мать была швеей в ателье. Сначала девочки учились в 499-й школе на Таганке, но в 1962 году семья переехала в Кузьминки, и они продолжили учебу в 337-й школе. Характеры сестер были абсолютно разные: Ольга была скромной и целеустремленной, в то время как Татьяна проявляла больше энергии и активности.

Их путь в кино начался случайно. Когда девочкам было девять лет, они выиграли конкурс чтецов стихотворений и привлекли внимание режиссера Александра Роу. Он пригласил их на пробы для фильма "Королевство кривых зеркал" (12+), заметив сходство их имен. Ольга получила роль Оли. Они снялись в этом фильме, но после этого их карьера в кино не продолжилась. Они решили не идти в актерскую студию из-за семейных проблем. Позже они сыграли эпизодические роли в фильме "Морозко" (0+), только потому, что лично написали письмо режиссеру, просив принять их на какую-нибудь роль.


После окончания школы Ольга и Татьяна попытались поступить в высшие учебные заведения, но не смогли успешно пройти вступительные экзамены. Затем они окончили машиностроительный техникум, но так и не работали по специальности.

После окончания техникума они вышли замуж и нашли работу в турфирме "Интурист". Однако после распада СССР экономические трудности и увольнение из турфирмы привели к трудностям в их жизни. Они столкнулись с проблемами алкоголизма и были вынуждены распродать имущество, чтобы выжить.

Последние годы их жизни были омрачены болезнями и утратой близких. Ольга умерла от сердечного приступа в 52 года, а Татьяна скончалась от атеросклероза в возрасте 58 лет. Их прах похоронен в семейной могиле на Покровском кладбище в Москве.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Мужчина умер во время футбольного матча в Казани

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

перекись водорода и грибы

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане назначили новых заместителей министров

Полезное

3 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

установка снегозадержателей цена за работу в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается метель с сильным ветром и морозами

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане ожидается плавное потепление

Новости Татарстана

16 часов назад

Набережные Челны задолжали 1 миллиард рублей бюджету Татарстана

Новости Татарстана

14 часов назад

Кремль: Россия рада визитам иностранных лидеров на «Игры будущего»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане гражданин получил срок за взятку сотруднику ГИБДД
Лонгриды
9 часов назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Новости Татарстана

9 часов назад

В Казани из-за ДТП встали трамваи

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

9 часов назад

Владимир Путин и президент Киргизии проведут встречу в Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани начали разбирать дом, где жил Максим Горький
«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить
Лонгриды
6 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

10 часов назад

Метшин выразил надежду, что «Игры будущего» станут новой цифровой Олимпиадой

Новости Татарстана

11 часов назад

Метшин назвал открытие театра им. Камала эпохальным событием

Новости Казани

14 часов назад

В Казани отремонтируют отрезок улицы Баумана
От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.
Интересное в Казани
5 дней назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.