Эти знаки сделают рывок в карьере, но им придется разойтись с любимым

До конца апреля данным знакам зодиака выпадет возможность подняться на новую ступень карьерного роста, но некоторым придется пережить расставание с близким человеком. Прогноз звезд опубликован на сайте wday.ru.

Скорпионам

В апреле предстоит пережить значительные изменения, которые перевернут их жизнь с ног на голову. Особенно выделяется полнолуние 24 апреля, важное событие, оказывающее мощное воздействие на их судьбу. Эти изменения, скорее всего, затронут личные отношения: возможен разрыв, вступление в брак или радостная новость о потомстве.

К концу месяца многие представители скорпионов почувствуют, что жизнь разделяется на "до" и "после". События апреля заставят их покинуть часть своего прошлого, и возврата уже не будет.

Овнам

В этом месяце у вас есть возможность достичь высот в карьере. На протяжении апреля ваш разум будет занят размышлениями о жизненных целях и приоритетах. Это время для глубоких размышлений обусловлено ретроградным движением Меркурия в вашем знаке, и лишь к 25 апреля вы получите ясное видение своего предназначения и повышения заработной платы.

Тельцам

С 19 по 22 апреля тельцов ожидает настоящий прорыв в сфере карьеры. В это время по инициативе вашего руководства произойдут кардинальные перемены, связанные с работой. Вам могут предложить возглавить новый проект или переехать за границу ради работы.

Для некоторых представителей знака изменения могут затронуть личную жизнь. В это время Юпитер, влияющий на сферу глубоких перемен, может стимулировать принятие быстрых решений о разрыве отношений или других важных изменениях в личной сфере.

Львам

В апреле львов ждут важные события, способные повлиять на их карьеру и личную жизнь. В этот период у представителей знака появится возможность для неожиданного продвижения по службе или увеличения популярности.

Для тех львов, кто нацелен на решение отношений, конец апреля может стать поворотным моментом — большая часть жизни останется позади, отношения с партнером могут резко измениться, и принятие решения о разрыве может быть быстрым.

Рыбам

Вам предстоит изменить свою карьеру, начав активнее заниматься блогерской деятельностью. Также возможно получение иностранного документа или гражданства, что приведет к новому статусу.

Для рыб апрель станет месяцем важных знакомств, как в онлайне, так и с иностранцами. Эти люди способны полностью изменить вашу судьбу, возможно, даже заставят вас совершить перемены и переехать.