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Эти знаки сделают прорыв в карьере, но им придется разойтись с любимым

Эти знаки сделают прорыв в карьере, но им придется разойтись с любимым

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До конца апреля некоторым знакам зодиака суждено достичь успехов в карьере, но другим придется столкнуться с разлукой с близким человеком. Этот прогноз гороскопа был опубликован на портале wday.ru.

Скорпион

Апрель принесет значительные изменения в жизнь Скорпионов, которые перевернут ее навсегда. Особую важность приобретет Полнолуние 24 апреля — событие, которое кардинально повлияет на их судьбу. Эти перемены коснутся в первую очередь личных отношений: возможен брак, развод или радостная новость о беременности.

К концу месяца многие Скорпионы почувствуют, что апрель разделил их жизнь на "до" и "после". Происшествия этого месяца заставят их оставить прошлое за спиной, навсегда изменив жизненный путь.

Овен

В апреле для вас представляется возможность покорить новые вершины в карьере. Весь месяц будет насыщен размышлениями о ваших жизненных целях и приоритетах. Ретроградное движение Меркурия в Овне будет способствовать объективному пониманию ваших предназначений, а также возможного повышения в должности.

Телец

С 19 по 22 апреля ждите важного прорыва в профессиональной сфере. Кардинальные изменения предстоят в карьере по инициативе вашего руководства. Вам могут предложить руководство новым проектом или переезд в другую страну ради работы.

Для некоторых Тельцов изменения могут затронуть личную жизнь. В это время влияние Юпитера, ответственного за глубокие трансформации, может породить важные решения в отношениях, включая возможный разрыв.

Лев

Львам в апреле предстоят существенные события, оказывающие влияние на их карьеру и личную жизнь. В этот период представится шанс на внезапное продвижение по службе или увеличение известности.

Для некоторых Львов конец апреля станет временем поворота — значительная часть прошлого останется позади, могут произойти резкие изменения в отношениях с партнером, возможно, даже разрыв.

Рыбы

Возможен переход к новой карьере через активизацию блогерской деятельности. Также ожидайте возможности получить иностранный документ или гражданство, что изменит ваш статус.

Для Рыб апрель выстроится как месяц значительных знакомств — как в онлайне, так и с иностранцами. Эти контакты могут иметь исключительное значение для вашей дальнейшей судьбы, возможно, даже приведут к изменению места жительства.

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