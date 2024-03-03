Эти товары исчезнут с прилавков российских магазинов уже в середине марта: успевайте купить, пока есть

В ближайшем будущем, согласно информации от PRIMPRESS, руководство определенных сетей приняло решение о перемещении части товаров с полок магазинов на онлайн-платформы. Это изменение в ассортименте не приведет к исчезновению товаров, а лишь к их переселению в цифровое пространство.

Несколько крупных федеральных сетей супермаркетов решили пересмотреть свою стратегию в отношении ассортимента продукции. Обычно обновление ассортимента происходит внутри физических магазинов, где некоторые товары уходят с полок, а другие приходят на смену.

Однако в данном случае пошли по-новому. Ведущие ритейлеры начали переносить определенные товары в онлайн-пространство, снимая их с полок обычных магазинов. Это означает, что часть продукции станет недоступной для покупки в физических магазинах. В то же время, эти товары будут доступны для приобретения через интернет.

Некоторые из указанных продуктов уже ушли с прилавков магазинов с 3 марта. После указанной даты такие товары можно будет заказать только онлайн.