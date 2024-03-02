Эти товары исчезнут с прилавков российских магазинов уже в середине марта: успейте закупиться

Начиная с 3 марта россиянам сообщили о товарах, которые исчезнут с полок магазинов. Руководство супермаркетов решило убрать некоторые продукты, но не навсегда, а лишь переместить их в онлайн-магазины. Несколько крупных федеральных сетей супермаркетов приняли решение об изменении своей политики в отношении ассортимента товаров.

Обычно меняется ассортимент внутри физических магазинов: определенные товары убираются с полок и заменяются другими брендами. Но сейчас ретейлеры начали перемещать некоторые товары в онлайн-магазины. В результате, некоторые товары станут недоступными для покупки в обычных супермаркетах. Однако они останутся доступными для покупки онлайн. Товары будут доставляться из дарксторов сетей "Пятерочка", "Ашан", "Лента", "Вкусвилл" и других. Кроме того, клиенты последней сети будут получать бонусные баллы за покупку из определенной онлайн-категории. Эти изменения вступят в силу уже с 3 марта, после чего указанную продукцию можно будет приобрести только онлайн.