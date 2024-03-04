Новости России
· Артем Акчурин

Эти товары исчезнут с прилавков российских магазинов уже с 8 марта: успевайте купить, пока есть

Эти товары исчезнут с прилавков российских магазинов уже с 8 марта: успевайте купить, пока есть

roscontrol.com

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Российским потребителям было объявлено о том, что с 8 марта с полок магазинов полностью исчезнет некоторый ассортимент товаров. Руководство супермаркетов решило не ликвидировать этот ассортимент, а просто перенести его в онлайн-магазины, сообщает пресс-служба портала Primpress.

Специалисты рассказали, что несколько федеральных сетей супермаркетов приняло решение о новом изменении своей политики. Обычно происходит простая замена товаров в физических магазинах: некоторые товары уходят с полок, а на их место приходят другие бренды.

Однако ретейлеры решили действовать иначе. Они начали убирать некоторые товары с прилавков, чтобы перенести их в свои онлайн-магазины.

Это значит, что в один момент некоторые товары станут недоступными для покупки в обычных супермаркетах. Когда покупатель придет в ближайший магазин, он не сможет приобрести определенные продукты питания, такие как мясо, рыба, колбаса, чипсы и консервы, а также товары для дома и бытовая химия.

Однако такие товары все равно можно будет приобрести онлайн.

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