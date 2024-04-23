Эти советские книги стоят до 2 миллионов рублей - загляните в свою библиотеку

В вашей библиотеке можно закрыться и найти сокровища! Некоторые советские книги стоили дорого, и возможно, у вас есть одна из них!

"Дьяволиада" (18+) Михаила Булгакова

Михаил Булгаков написал повесть "Дьяволиада" в 1925 году, но ее тираж был конфискован. Ни один известный экземпляр этой книги был продан на аукционе за огромную сумму. Может быть, у вас есть редкая книга в вашей коллекции.

"История Власа — лентяя и лоботряса" (16+) Владимира Маяковского

Изданная в 1927 году книга Владимира Маяковского имеет очень маленький тираж и ценится коллекционерами. Если у вас есть этот экземпляр, вы можете назвать настоящий клад в своей библиотеке.

Редкие издания Ильфа и Петрова

Романы Ильфа и Петрова, такие как "12 стульев" (12+), "Золотой теленок" (12+) и "Одноэтажная Америка" (12+), издавались в 1938-1939 годах и сегодня стоят немалых денег. . Возможно, одна из этих книг уже у вас дома, ожидающая своего открытия.