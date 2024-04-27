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Эти советские книги могут стоить до 2 миллионов рублей – проверьте свою домашнюю библиотеку

Эти советские книги могут стоить до 2 миллионов рублей – проверьте свою домашнюю библиотеку

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Исследуйте свою библиотеку на предмет настоящих сокровищ! Некоторые советские книги оцениваются в несколько миллионов рублей, и, возможно, одна из них скрывается у вас дома!

Одной из таких ценностей является повесть "Дьяволиада" (18+) Михаила Булгакова, написанная в 1925 году, но изъятая из оборота. Единственный известный экземпляр этой книги был продан на аукционе в далеком 2015 году за 215 000 долларов. Возможно, именно у вас есть этот редкий экземпляр в коллекции.

Книга "История Власа — лентяя и лоботряса" (16+) Владимира Маяковского, изданная в 1927 году, имеет всего 7 тысяч экземпляров. Сегодня ее ценность составляет 1 050 000 рублей — если у вас найдется такой экземпляр, вы обладатель настоящего клада!

Не забывайте и о редких изданиях Ильфа и Петрова, таких как "12 стульев" (12+), "Золотой теленок" (12+) и "Одноэтажная Америка" (12+), выпущенных в 1938-1939 годах. Эти книги, подписанные самими авторами и изданные в кожаном переплете, сегодня оцениваются экспертами в 2 900 долларов. Кто знает, может быть, одна из них давно у вас дома!

Не упустите возможность обнаружить настоящие сокровища в своей библиотеке! Проверьте свою коллекцию и узнайте, какие удивительные находки могут ждать вас.

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