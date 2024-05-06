Эти советские книги могут купить за 2 млн рублей - загляните в свою библиотеку

В каждом доме с книжными полками могут находиться настоящие сокровища, способные не только обогатить культурно, но и материально. В последнее время особенный интерес вызывают редкие советские издания, стоимость которых может достигать миллионов рублей.

Одной из таких ценных книг является «Дьяволиада» Михаила Булгакова, написанная в 1925 году и конфискованная сразу после публикации. Единственный экземпляр был продан на аукционе за 215,000 долларов в 2015 году, что делает каждую сохраненную книгу этого издания чрезвычайно ценной.

К примеру, «История Власа — лентяя и лоботряса» Владимира Маяковского, выпущенная в 1927 году тиражом всего в 7 тысяч экземпляров, сегодня может оцениваться примерно в 1,050,000 рублей.