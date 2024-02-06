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· Артем Акчурин

Эти продукты станут настоящей роскошью в 2024 году: чем стоит запасаться?

Эти продукты станут настоящей роскошью в 2024 году: чем стоит запасаться?

kp.ru

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В 2023 году цены на товары продолжают стремительно расти. Особенно вызывает тревогу рост стоимости яиц, которые, согласно данным росстата, подорожали на 61 процент. Производители предупредили ритейлеров о повышении цен на продукты и в 2024 году. Главными причинами являются рост курса валюты и сложности в логистике.

Кофе

Цены на кофе также возрастут в связи с сокращением урожая. Бразилия, столкнувшаяся с засухой, заявила о повышении стоимости фьючерсов на кофе робуста в размере 42 процентов. Рост цен на кофе начался еще в декабре 2023 года, увеличившись на 4,6 процента.

Сахар

Сахар также дорожает из-за засухи в индийских и таиландских производящих странах. Здесь также сказывается нестабильность валют и задержки в логистике. Вслед за ростом цен на сахар повысятся стоимость кондитерских изделий. Производители в среднем повысят цены на шоколад на 7-14 процентов.

Рис

В связи с ростом стоимости поставок из-за рубежа, цены на товары поднимутся минимум на 20 процентов. В свою очередь, российские товары подорожают на 7-10 процентов из-за индексации.

Алкоголь

Отечественный алкоголь вырастет в цене незначительно, примерно на 10 процентов, тогда как иностранный – до 25. Это связано, во-первых, с увеличением акцизов на 4,9 процента (теперь 643 рубля за литр спирта), а во-вторых, с ростом стоимости материалов и логистики.

Фрукты

Эксперты ожидают также рост цен на бананы и апельсины из-за увеличения расходов на логистику и ослабления курса рубля. Кроме того, и другие фрукты также вырастут в цене.

Мясо

Но это еще не все: цены на мясо, согласно данным росстата, в 2023 году уже повысились на 7-14 процентов. И специалисты полагают, что в 2024 году стоимость мяса возрастет еще на 10-20 процентов.

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