Эти овощи защитят от рака, снизят холестерин и уберут бляшки в сосудах: важно есть их только таким образом — советы врача

Врач-терапевт Татьяна Коновалова, в интервью изданию «Кубанские новости», назвала два овоща, которые имеют защитные свойства от рака, способствуют снижению холестерина и улучшению работы сердца.

Она подчеркнула важность употребления этих овощей только вместе, так как каждый из них усиливает полезные свойства другого.

Согласно мнению врача, речь идет о помидорах и чесноке. В этих овощах содержится ликопин, который является ценным антиоксидантом для организма. При одновременном употреблении этих продуктов антиоксидант усваивается гораздо эффективнее.

Ликопин, как пояснила доктор Коновалова, помогает организму защищаться от повреждений, вызванных свободными радикалами, что в свою очередь снижает вероятность развития раковых заболеваний и сердечно-сосудистых проблем.

Чеснок, с другой стороны, содержит аллицин, также являющийся антиоксидантом. Он способствует улучшению кровообращения и снижению уровня холестерина в крови, что помогает предотвратить образование бляшек в сосудах.

Татьяна Коновалова подчеркнула, что благодаря одновременному употреблению помидоров и чеснока их полезные свойства для организма усиливаются, а антиоксиданты лучше усваиваются.

Рекомендация доктора заключается в том, чтобы употреблять помидоры с чесноком в разумных количествах, в сочетании с другими овощами, например, в салатах, для получения максимальной пользы.