Эти овощи защитят от рака, снизят холестерин и спасут от бляшек в сосудах: важно есть их только таким образом — советы врача

В интервью для издания «Кубанские новости» врач-терапевт Татьяна Коновалова подчеркнула роль двух овощей в профилактике рака, снижении холестерина и улучшении работы сердца.

По словам специалиста, помидоры и чеснок следует употреблять только вместе, так как каждый из них усиливает полезные свойства другого. Это малоизвестный факт.

Ликопин, содержащийся в помидорах, является ценным источником антиоксидантов, способствующих защите организма от повреждений, вызванных свободными радикалами, и уменьшении риска развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление помидоров с чесноком одновременно способствует лучшему усвоению этого ценного вещества.

Чеснок богат аллицином, также являющимся антиоксидантом. Он помогает улучшить кровообращение, снизить уровень холестерина в крови и предотвратить образование бляшек в сосудах.

Советуя умеренное употребление помидоров с чесноком в сочетании с другими овощами, например, в салатах, Татьяна Коновалова подчеркнула, что такое сочетание обеспечивает максимальную пользу для организма и улучшает усвоение целебных веществ.