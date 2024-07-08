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Эти микробы 100% приведут к развитию кариеса: будьте осторожны

В недавнем интервью врач-стоматолог Виктория Шелудкова подчеркнула, что развитие кариеса у человека обусловлено множеством факторов, включая внешние и внутренние воздействия.

florcvet.ru

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В недавнем интервью врач-стоматолог Виктория Шелудкова подчеркнула, что развитие кариеса у человека обусловлено множеством факторов, включая внешние и внутренние воздействия.

Одним из ключевых аспектов является состояние микрофлоры кишечника, которое напрямую влияет на здоровье зубов, сообщает news.ru.

По словам Шелудковой, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта часто приводят к проблемам с кариесом у детей. Эти нарушения могут снижать усвоение питательных веществ, витаминов и минералов, в том числе кальция — минерала, необходимого для формирования костной ткани и зубов.

Шелудкова также предостерегла, что кариес без своевременного лечения может привести к серьезным последствиям, таким как поражения нервов и костей лица. В некоторых случаях, как описывается в медицинской литературе, инфекция может распространяться из полости рта в дыхательные пути и вызвать респираторные заболевания.

В дополнение к этому, другой стоматолог, Вячеслав Минко, подчеркивает важность тщательной гигиены полости рта. Он рекомендует чистить зубы после завтрака и перед сном, уделяя внимание каждому зубу, а не только передней части. Минко также напоминает о важности использования специального скребка для языка, который часто присутствует на современных зубных щетках и должен использоваться после чистки зубов.

Эти советы и рекомендации помогут поддерживать здоровье зубов и предотвратить многие проблемы, связанные не только с кариесом, но и с общим состоянием организма.

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