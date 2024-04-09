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Эти марки чая сократят вашу жизнь: там нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

Эти марки чая сократят вашу жизнь: там нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

krasnodar.barahla.net

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Обсуждения о вкусе и аромате чая могут быть бесконечными, но оценить качество и безопасность этого напитка возможно лишь после тщательного анализа.

Эксперты организации "Роскачество" провели исследование, в ходе которого было отобрано 48 образцов черного чая от 35 известных торговых марок для последующего анализа в лаборатории.

По результатам проверки эксперты сообщили: "В исследованных образцах не выявлено серьезных нарушений. Не обнаружены фальсификации листа чая, посторонние добавки, красители. По содержанию потенциально опасных веществ, токсинов и радиоактивных элементов не было обнаружено превышений. Содержание кофеина, танинов и полифенолов соответствует стандартам ГОСТ, что подтверждает, что чай, доступный на полках магазинов, является настоящим чаем", - подчеркнули в "Роскачестве".

Некоторых потребителей тревожит возможное добавление остатков после обработки дробленых листьев и листьев других растений в чайные пакетики с целью снижения затрат. Однако результаты исследования показали, что ни один образец не содержал красителей, ароматизаторов, посторонних примесей или песка.

Из упакованных образцов чая было выявлено, что чай Dilmah содержал втрое больше плесени, чем допустимый уровень, а чай "Краснодарский" (ООО "Торговый дом "Дагомысчай") - в четыре раза больше.

Исследование также обнаружило следы кишечной палочки в чае. Хотя ее наличие не нормируется, поскольку она уничтожается при заваривании, тем не менее, это может привести к желудочным расстройствам при недостаточной гигиене при приготовлении чая.

Следы пестицидов были обнаружены в 40 из 48 образцов чая, включая такие популярные бренды, как Curtis, Akbar, Tess, Ahmad, "Азерчай", "Краснодарский", "Золотая чаша". Однако уровни пестицидов были настолько низкими, что не представляли угрозы для здоровья.

Упакованные образцы чая Milford, Basilur, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke Bond не содержали пестицидов. Листовой чай марки Akbar и "Традиция" также не содержали никаких других вышеупомянутых нарушений. Также не было найдено никаких других нарушений в упакованных образцах Lipton, Greenfield, Milford и Basilur, а также в листовом чае Akbar.

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