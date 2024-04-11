Эти марки чая сократят вашу жизнь на годы: там нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

Обсуждения вкуса и аромата чая могут вечно продолжаться, однако оценить качество и безопасность этого напитка можно лишь после проведения тщательного анализа. Специалисты из организации "Роскачество" отобрали 48 образцов черного чая от 35 известных брендов и направили их на проверку в лабораторию.

По результатам исследования было отмечено отсутствие серьезных нарушений. В протестированных образцах не обнаружено подделок листа чая, посторонних добавок, красителей. Проанализированные чаи не содержат вредных веществ, токсичных или радиоактивных элементов в превышающих допустимые нормы количествах. Содержание кофеина, танинов и полифенолов соответствует стандартам ГОСТ, что подтверждает подлинность чая, представленного на прилавках магазинов.

Интересное наблюдение: все образцы не содержали никаких красителей, ароматизаторов, песка или иных нежелательных примесей, что успокоило тех, кто беспокоится о качестве чая.

Отдельно стоит упомянуть, что некоторые чаи показали превышение уровня плесени: у Dilmah – втрое, а у "Краснодарского" (ООО "Торговый дом "Дагомысчай") – в четыре раза.

Важно отметить, что хотя кишечная палочка не является нормативным показателем для чая, ее присутствие может вызвать проблемы желудка, если соблюдаются ненадлежащие гигиенические стандарты в процессе приготовления чая.

Исследование также выявило следы пестицидов в 40 из 48 образцов чая, включая знаменитые марки. Однако концентрации этих веществ оказались настолько низкими, что не представляют угрозы для здоровья.

Из тех марок, в которых не было обнаружено пестицидов: упакованные Milford, Basilur, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke Bond, а также листовой чай Akbar и "Традиция".

Бренды, в которых не было обнаружено других вышеупомянутых нарушений: листовой чай Akbar, упакованные Lipton, Greenfield, Milford, Basilur.