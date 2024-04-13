Эти марки чая сократят ваши жизни на годы: в них обнаружили пестициды, плесень и даже кишечную палочку

Обсуждения о вкусе и аромате чая могут продолжаться бесконечно, однако качество и безопасность напитка можно оценить лишь после тщательного анализа. Эксперты из организации "Роскачество" выбрали 48 образцов черного чая от 35 известных брендов и отправили их на проверку в лабораторию.

По результатам исследования не было обнаружено серьезных нарушений. Анализ показал, что образцы чая не содержали фальсификаций листьев, посторонних добавок, красителей, а также не превышали допустимых норм содержания потенциально вредных веществ, токсичных и радиоактивных элементов. Процент содержания кофеина, танинов и полифенолов соответствовал стандартам ГОСТ, что подтверждает высокое качество чая, представленного на российском рынке.

Что касается содержания чайного пакетика, исследование показало, что не было обнаружено красителей, ароматизаторов, песка или других посторонних включений в образцах.

В отношении наличия плесени, выявлено, что у чая Dilmah обнаружено втрое больше плесени, чем допустимо, а у "Краснодарского" (ООО "Торговый дом "Дагомысчай") - в четыре раза больше.

Относительно наличия кишечной палочки в чае, хотя она уничтожается при заваривании, ее присутствие может вызвать желудочные расстройства, если не соблюдать гигиену при приготовлении.

Исследование также выявило следы пестицидов в 40 из 48 образцов чая, включая популярные марки Curtis, Akbar, Tess, Ahmad, "Азерчай", "Краснодарский", "Золотая чаша" и другие. Однако уровни пестицидов были настолько низкими, что не представляют угрозы для здоровья.

Отмечено, что следы пестицидов не были найдены в чаях следующих брендов: Milford, Basilur, Lipton, Greenfield, Dilmah и Brooke Bond в упаковке, а также в листовом чае Akbar и "Традиция".

Бренды чая, в которых не было обнаружено других вышеупомянутых нарушений: листовый чай Akbar, а также чаи в упаковке Lipton, Greenfield, Milford и Basilur.