Новости России
· Артем Акчурин

Эти марки чая сократят ваши жизни на годы: в них обнаружили пестициды, плесень и даже кишечную палочку

Эти марки чая сократят ваши жизни на годы: в них обнаружили пестициды, плесень и даже кишечную палочку

Подписаться в Telegram

Обсуждения о вкусе и аромате чая могут продолжаться бесконечно, однако качество и безопасность напитка можно оценить лишь после тщательного анализа. Эксперты из организации "Роскачество" выбрали 48 образцов черного чая от 35 известных брендов и отправили их на проверку в лабораторию.

По результатам исследования не было обнаружено серьезных нарушений. Анализ показал, что образцы чая не содержали фальсификаций листьев, посторонних добавок, красителей, а также не превышали допустимых норм содержания потенциально вредных веществ, токсичных и радиоактивных элементов. Процент содержания кофеина, танинов и полифенолов соответствовал стандартам ГОСТ, что подтверждает высокое качество чая, представленного на российском рынке.

Что касается содержания чайного пакетика, исследование показало, что не было обнаружено красителей, ароматизаторов, песка или других посторонних включений в образцах.

В отношении наличия плесени, выявлено, что у чая Dilmah обнаружено втрое больше плесени, чем допустимо, а у "Краснодарского" (ООО "Торговый дом "Дагомысчай") - в четыре раза больше.

Относительно наличия кишечной палочки в чае, хотя она уничтожается при заваривании, ее присутствие может вызвать желудочные расстройства, если не соблюдать гигиену при приготовлении.

Исследование также выявило следы пестицидов в 40 из 48 образцов чая, включая популярные марки Curtis, Akbar, Tess, Ahmad, "Азерчай", "Краснодарский", "Золотая чаша" и другие. Однако уровни пестицидов были настолько низкими, что не представляют угрозы для здоровья.

Отмечено, что следы пестицидов не были найдены в чаях следующих брендов: Milford, Basilur, Lipton, Greenfield, Dilmah и Brooke Bond в упаковке, а также в листовом чае Akbar и "Традиция".

Бренды чая, в которых не было обнаружено других вышеупомянутых нарушений: листовый чай Akbar, а также чаи в упаковке Lipton, Greenfield, Milford и Basilur.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

как избавиться от борщевика

Новости Татарстана

19 часов назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

изготовление лестниц в новосибирске в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Нижнекамский водоканал Татарстана подозревают в хищении 350 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Пожарные потушили торговые павильоны на улице Зорге в Казани

Новости Татарстана

день назад

Уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см за сутки

Новости Татарстана

20 часов назад

Труп пенсионерки в Татарстане вывозили в ковше трактора

Новости Татарстана

день назад

Певец Ришат Тухватуллин из Татарстана стал папой
Новости Татарстана
19 часов назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

Новости Татарстана

16 часов назад

В суде допросили экс-руководителя МЧС по Татарстану

Интересное в Казани

12 часов назад

Мифы об имплантации зубов и как перестать бояться: мнение стоматолога из Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого

Новости Татарстана

18 часов назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
13 часов назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

18 часов назад

28 апреля 2024 года откроется летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам»

Новости Татарстана

20 часов назад

Шастун заявил, что в Казани зрители мало смеются на шоу «Импровизаторов»

Новости Татарстана

21 час назад

Полковник Рустем Клупов: сбитые над Мордовией дроны целились на военные объекты Казани
Театр имени Камала в Казани окружат парком и набережной
Новости Татарстана
13 часов назад

Театр имени Камала в Казани окружат парком и набережной