Эти марки чая сократят ваши жизни на годы: там нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

Противоречия о вкусе и аромате чая могут продолжаться бесконечно, но качество и безопасность напитка можно удостоверить только через тщательные исследования.

Эксперты организации "Роскачество" провели анализ 48 образцов черного чая от 35 известных брендов, чтобы оценить их. Они выявили, что ни в одном из образцов не обнаружены серьезные нарушения, такие как подделка листа, добавление вредных веществ, красителей или токсичных элементов. Содержание кофеина, танинов и полифенолов соответствует стандартам ГОСТ, что подтверждает, что представленный на рынке чай является подлинным.

Исследование также не выявило добавления красителей, ароматизаторов, песка или посторонних примесей в чайные пакетики. Важно отметить, что некоторые образцы, такие как Dilmah и "Краснодарский" (ООО "Торговый дом "Дагомысчай"), содержали повышенный уровень плесени, что может быть причиной опасности для здоровья.

Что касается содержания пестицидов, исследование выявило, что они присутствовали в 40 из 48 образцов чая, включая несколько популярных брендов. Однако уровни пестицидов были настолько малы, что не являются угрозой для здоровья. Некоторые марки, такие как Milford, Basilur, Lipton, Greenfield, Dilmah и Brooke Bond, не содержали пестицидов. Также выделены марки чая, в которых не было обнаружено других нарушений.