Эти марки чая сократят годы вашей жизни: там нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

"Роскачество" провел исследование качества черного чая, отобрав 48 образцов от 35 известных торговых марок для анализа в лаборатории.

В ходе исследования не было выявлено серьезных нарушений или фальсификаций в листовом чае и его составе. Отсутствие посторонних добавок, красителей, токсичных и радиоактивных элементов было подтверждено, и содержание кофеина, танинов и полифенолов соответствовало стандартам ГОСТ.

Внутри чайного пакетика обнаружено отсутствие красителей, ароматизаторов или других примесей. Результаты исследования показали, что ни один образец не содержал остатков после сушки дробленых листьев или листьев других растений.

Некоторые образцы упакованного чая показали повышенное содержание плесени или кишечной палочки, чего следует избегать из соображений гигиены. Возможные следы пестицидов были обнаружены в образцах чая некоторых популярных марок, но их уровень был незначителен для здоровья.

Среди марок без следов пестицидов оказались Milford, Basilur, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke Bond, Akbar и "Традиция". Уровень вышеуказанных нарушений не был обнаружен в упакованных Lipton, Greenfield, Milford, Basilur и листовом Akbar чае.