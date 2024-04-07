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· Алина Алмакаева

Эти марки чая могут сократить вашу жизнь: там нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

Эти марки чая могут сократить вашу жизнь: там нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

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Дискуссии о вкусе и аромате чая могут быть вечными, однако оценить качество и безопасность напитка можно лишь после его тщательного исследования. Эксперты организации "Роскачество" отобрали 48 образцов черного чая от 35 популярных торговых марок и отправили их на анализ в лабораторию.

"Не обнаружено серьезных нарушений. В исследованных образцах отсутствуют фальсификация листа, посторонние добавки, красители. По содержанию потенциально вредных веществ, токсичных и радиоактивных элементов не зафиксированы превышения. Процент содержания кофеина, танинов и полифенолов соответствует стандартам ГОСТ - чай, представленный на полках магазинов нашей страны, является настоящим чаем", - подчеркнули в "Роскачестве".

Что находится внутри чайного пакетика?

Некоторые потребители беспокоятся о добавлении в пакетики остатков после сушки дробленых листьев, а также листьев других растений с целью снижения себестоимости. Однако результаты исследования показали, что ни один образец не содержал красителей, ароматизаторов, песка или посторонних примесей.

Плесень

Обнаружено, что упакованный чай Dilmah содержал втрое больше допустимого уровня плесени, а упакованный чай "Краснодарский" (ООО "Торговый дом "Дагомысчай") - в четыре раза больше.

Кишечная палочка

Присутствие кишечной палочки в чае не нормируется, поскольку она уничтожается при заваривании кипятком. Тем не менее, ее наличие может стать причиной расстройства желудка, если не соблюдать гигиену при приготовлении чая.

Пестициды

Исследование показало, что следы пестицидов были обнаружены в 40 из 48 образцов чая, включая такие популярные марки, как Curtis, Akbar, Tess, Ahmad, "Азерчай", "Краснодарский", "Золотая чаша" и другие. Однако уровни пестицидов были настолько малы, что не представляют опасности для здоровья.

Те марки чая, в которых пестицидов не было найдено:

Упакованные Milford, Basilur, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke Bond.
Листовой Akbar и "Традиция".

Марки чая, в которых не обнаружено никаких других вышеуказанных нарушений:

Листовой Akbar,
Упакованные Lipton, Greenfield, Milford, Basilur.

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