Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Эти купюры в магазинах больше не примут: россиян огорошили важным нововведением

Правила безопасности в мире цифровых денег.

Подписаться в Telegram

Правила безопасности в мире цифровых денег

Кажется, в эпоху бесконтактных платежей и криптокошельков наличные уходят в прошлое. Но не стоит их преждевременно списывать со счетов! Ведь даже в цифровом мире важно уметь грамотно обращаться с традиционными деньгами. Небрежность или неосведомленность в вопросах безопасности может привести к финансовым потерям, даже если речь идет о, казалось бы, привычных купюрах.

Незначительные дефекты банкнот (надписи, потертости, пятна) не являются критичными. Банк РФ принимает такие купюры, если на них четко видны номинал, серия и изображение. Однако сильные повреждения (разрывы, соединенные фрагменты) могут сделать купюру недействительной для оплаты.

Если у вас оказалась поврежденная купюра, не стоит рисковать, пытаясь расплатиться ею на кассе. Обратитесь в любое отделение банка, напишите заявление и предъявите паспорт. Банк обязан обменять купюру на новую, если сохранилось более 55% ее площади и видны серия с номером.

Распространение фальшивых купюр — уголовное преступление. Чтобы не стать невольным участником этой схемы и не понести убытки, важно уметь отличать подлинные деньги от фальшивок.

Сомневаетесь в подлинности купюры? Не рискуйте! Обратитесь в банк для проверки.

  • Качество бумаги.
  • Водяные знаки.
  • Защитные нити.


Также помогут специальные мобильные приложения, которые позволяют проверить купюру на подлинность с помощью камеры смартфона.

Осторожность — залог финансовой безопасности!

Чтобы минимизировать риски при обращении с наличными, придерживайтесь простых, но важных правил:

1. Храните деньги в надежном месте (кошелек, сумка).
2. Не пересчитывайте крупные суммы на виду у посторонних.
3. У банкомата прикрывайте рукой клавиатуру во время ввода пин-кода, тщательно проверяйте выданные купюры.
4. Не вступайте в сомнительные финансовые операции с незнакомцами.
5. О подозрительных действиях, связанных с деньгами, сообщайте в полицию.
6. По возможности используйте безналичные способы оплаты.
7. Помните: бдительность и осведомленность — лучшая защита от финансовых проблем!

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ ликвидировали центр развития гольфа

Интересное в Казани

10 часов назад

Отдохнуть от городской суеты и побывать на ферме – редакция ProKazan теперь знает, где понравится и взрослым, и детям!

компании по уничтожению тараканов в москве

Новости Татарстана

12 часов назад

«Казанский стрелок» Ильназ не хочет продавать квартиру ради выплат потерпевшим

Интересное в Казани

2 дня назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

шугаринг подмышек в Краснодаре

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли аэропорт

Новости Татарстана

5 часов назад

Полиция задержала 3 мигрантов, напавших на депутата Госдумы Прокофьева

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий

Лонгриды

день назад

«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

Новости Казани

день назад

Устроивший стрельбу в казанской школе потребовал суд вернуть ему треть квартиры
Новости Татарстана
3 часа назад

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 24 мая стартовал фестиваль медиаискусств НУР

Полезное

9 часов назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

Новости Казани

8 часов назад

В Казани арестовали мигранта за убийство ножом после ссоры

Новости Казани

8 часов назад

Honda была зажата: в Казани на Мамадышском тракте столкнулись 4 машины
Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет
Новости Татарстана
5 часов назад

Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет

Новости Татарстана

9 часов назад

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов 24 мая приехал на работу на велосипеде. Почему?

Новости Татарстана

11 часов назад

Из Деревни Универсиады после сессии выселят студентов КФУ

Новости Казани

11 часов назад

Из-за съемок фильма в Казани с 24 по 26 мая ограничат движение по ряду улиц
Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году