Эти купюры в магазинах больше не примут: россиян огорошили важным нововведением

Правила безопасности в мире цифровых денег



Кажется, в эпоху бесконтактных платежей и криптокошельков наличные уходят в прошлое. Но не стоит их преждевременно списывать со счетов! Ведь даже в цифровом мире важно уметь грамотно обращаться с традиционными деньгами. Небрежность или неосведомленность в вопросах безопасности может привести к финансовым потерям, даже если речь идет о, казалось бы, привычных купюрах.



Незначительные дефекты банкнот (надписи, потертости, пятна) не являются критичными. Банк РФ принимает такие купюры, если на них четко видны номинал, серия и изображение. Однако сильные повреждения (разрывы, соединенные фрагменты) могут сделать купюру недействительной для оплаты.



Если у вас оказалась поврежденная купюра, не стоит рисковать, пытаясь расплатиться ею на кассе. Обратитесь в любое отделение банка, напишите заявление и предъявите паспорт. Банк обязан обменять купюру на новую, если сохранилось более 55% ее площади и видны серия с номером.



Распространение фальшивых купюр — уголовное преступление. Чтобы не стать невольным участником этой схемы и не понести убытки, важно уметь отличать подлинные деньги от фальшивок.



Сомневаетесь в подлинности купюры? Не рискуйте! Обратитесь в банк для проверки.

Качество бумаги.

Водяные знаки.

Защитные нити.



Также помогут специальные мобильные приложения, которые позволяют проверить купюру на подлинность с помощью камеры смартфона.



Осторожность — залог финансовой безопасности!



Чтобы минимизировать риски при обращении с наличными, придерживайтесь простых, но важных правил:



1. Храните деньги в надежном месте (кошелек, сумка).

2. Не пересчитывайте крупные суммы на виду у посторонних.

3. У банкомата прикрывайте рукой клавиатуру во время ввода пин-кода, тщательно проверяйте выданные купюры.

4. Не вступайте в сомнительные финансовые операции с незнакомцами.

5. О подозрительных действиях, связанных с деньгами, сообщайте в полицию.

6. По возможности используйте безналичные способы оплаты.

7. Помните: бдительность и осведомленность — лучшая защита от финансовых проблем!