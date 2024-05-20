Эти купюры больше не примут в магазинах: россиян огорошили важным нововведением

Даже незначительные повреждения или фальшивые купюры могут привести к серьезным проблемам. Поэтому важно уметь распознавать проблемные банкноты. Пишет "Наша Газета".

Обмен поврежденных купюр: как избежать сложностей

Центробанк России принимает для оплаты купюры с минимальными повреждениями (небольшие пятна, потертости), на которых видны номинал, серия и основной рисунок. Однако значительно поврежденные купюры (порванные, склеенные из разных частей) могут быть отклонены торговыми точками и магазинами.

Если сохранилось более 55% площади купюры и видны серия и номер, вы можете обменять ее на новую в банке. Просто обратитесь в любое отделение банка, где проводятся такие операции, предъявив паспорт и поврежденную купюру.

Фальшивые деньги: как распознать и избежать проблем

Распространение поддельных денег является серьезным нарушением закона, за что предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому необходимо быть бдительным и не принимать подозрительные купюры. При сомнениях лучше обратиться в банк для проверки подлинности.

Чтобы избежать мошенничества, изучите признаки подлинности банкнот на официальном сайте Центробанка России. Обратите внимание на качество бумаги, водяные знаки, защитные нити и воспользуйтесь специальными приложениями для проверки купюр.

Советы по безопасности при работе с наличными: