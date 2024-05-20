Эти купюры больше не примут в магазинах: россиян огорошили важным нововведением
Даже незначительные повреждения или фальшивые купюры могут привести к серьезным проблемам. Поэтому важно уметь распознавать проблемные банкноты. Пишет "Наша Газета".
Обмен поврежденных купюр: как избежать сложностей
Центробанк России принимает для оплаты купюры с минимальными повреждениями (небольшие пятна, потертости), на которых видны номинал, серия и основной рисунок. Однако значительно поврежденные купюры (порванные, склеенные из разных частей) могут быть отклонены торговыми точками и магазинами.
Если сохранилось более 55% площади купюры и видны серия и номер, вы можете обменять ее на новую в банке. Просто обратитесь в любое отделение банка, где проводятся такие операции, предъявив паспорт и поврежденную купюру.
Фальшивые деньги: как распознать и избежать проблем
Распространение поддельных денег является серьезным нарушением закона, за что предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому необходимо быть бдительным и не принимать подозрительные купюры. При сомнениях лучше обратиться в банк для проверки подлинности.
Чтобы избежать мошенничества, изучите признаки подлинности банкнот на официальном сайте Центробанка России. Обратите внимание на качество бумаги, водяные знаки, защитные нити и воспользуйтесь специальными приложениями для проверки купюр.
Советы по безопасности при работе с наличными:
- Храните деньги в безопасном месте, используйте кошелек или сумку с надежной застежкой.
- Не считайте деньги перед посторонними лицами.
- Будьте осторожны при снятии наличных в банкоматах.
- Не доверяйте незнакомцам.
- Сообщайте о подозрительных действиях.
- Предпочтите безналичные способы оплаты, если это возможно.
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