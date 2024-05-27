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· 16+ · Алина Алмакаева

Эти купюры больше не примут в магазинах: людей огорошили важным нововведением

В современном мире с ростом популярности безналичных операций многие забывают об осторожном отношении к наличным деньгам.

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В современном мире с ростом популярности безналичных операций многие забывают об осторожном отношении к наличным деньгам.

Даже незначительные повреждения или поддельные купюры могут вызвать серьезные проблемы. Поэтому важно уметь определять проблемные банкноты и адекватно реагировать на них.

Как избежать проблем при обмене поврежденных купюр:

Банк России принимает к оплате купюры с незначительными повреждениями (небольшие пятна, потертости), на которых видны номинал, серия и основной рисунок. Однако существенно поврежденные купюры (порванные, склеенные из частей разных банкнот) могут быть отклонены магазинами и супермаркетами.

Если сохранено более 55% площади купюры и видны серия и номер, вы можете обменять ее на новую в банке. Для этого обратитесь в любое отделение банка, где проводятся такие операции, предъявив паспорт и поврежденную купюру.

Как распознать и избежать поддельных денег:

Распространение фальшивых денег является тяжким правонарушением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому необходимо быть внимательным и не принимать сомнительные купюры. При возникновении сомнений лучше обратиться в банк для проверки подлинности.

Для профилактики мошенничества рекомендуется изучить признаки подлинности банкнот на официальном сайте Банка России. Обратите внимание на качество бумаги, водяные знаки, защитные нити, а также воспользуйтесь специальными приложениями для проверки подлинности купюр.

Советы по безопасности при работе с наличными:

- Храните деньги в надежном месте, используя кошелек или сумку с надежной застежкой.
- Не считайте деньги при посторонних лицах.
- Будьте осторожны при снятии наличных в банкоматах.
- Не доверяйте незнакомцам.
- Сообщайте о подозрительной деятельности.
- Предпочтительнее использовать безналичные методы оплаты, если это возможно.

Статистика и факты:

По данным Банка России, в 2022 году было изъято и передано в полицию более 12 000 фальшивых купюр различного номинала. Эти цифры говорят о необходимости повышения бдительности при обращении с наличными деньгами.

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