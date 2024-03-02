Эти кровопийцы заберут все: шесть вещей в ваших квартирах, крадущие здоровье, долголетие и надежду на счастливую старость

Некоторые домашние предметы могут причинить вред вашему здоровью, несмотря на свою практичность.

Вот несколько из них, о которых стоит знать:

Антипригарная посуда: Покрытие, используемое в антипригарной посуде, содержит вещества, которые могут выделять токсичные газы при нагревании до высоких температур. Это может представлять риск для здоровья, включая возможность развития рака и других проблем. Освежители воздуха: Они содержат химические вещества, такие как фталаты, которые могут нанести вред легким, почкам и нервной системе. Долгосрочное использование этих средств может повлиять на гормональный баланс и увеличить риск развития рака. Нафталиновые шарики: Нафталин, который используется в этих шариках, может вызвать отравление при длительном вдыхании паров. Это может привести к тошноте, головокружению и даже к проблемам с дыханием. Антибактериальное мыло: Использование такого мыла не только не доказано эффективным, но и может способствовать росту устойчивых к антибиотикам бактерий. Оно также может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек. Очиститель воздуха: Химические ингредиенты в очистителях воздуха могут вызвать ожоги и повреждение дыхательных путей при контакте. Они также могут нанести вред окружающей среде. Увлажнители воздуха: Некоторые увлажнители могут накапливать минералы в воздухе, что может привести к проблемам с дыханием, особенно у детей.

Важно быть осведомленным о потенциальных рисках, связанных с использованием этих домашних предметов, и принимать меры предосторожности для защиты своего здоровья и здоровья семьи, пишет портал pg11.ru.