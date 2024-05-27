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· 16+ · Алина Алмакаева

Эти котлеты тают во рту: повара готовили это блюдо генсеку постоянно

Хотите попробовать блюдо,  которое покорило самого Брежнева?  Этот рецепт -  не просто вкусные котлеты, а  настоящий  кулинарный привет из  советского прошлого!

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Хотите попробовать блюдо, которое покорило самого Брежнева? Этот рецепт - не просто вкусные котлеты, а настоящий кулинарный привет из советского прошлого!

Легенда о "брежневских" котлетах:

Говорят, что даже имея доступ к изысканным деликатесам, Леонид Ильич предпочитал простую и сытную пищу. Когда врачи прописали генсеку диету, он попросил своих поваров придумать котлеты, которые были бы и вкусными, и полезными. Так и появились эти нежные и сочные котлеты из смеси куриного и свиного фарша.

Секреты генеральского рецепта:

Сочетание курицы и свинины: гарантирует нежность и сочность.

Тонкий фарш: чем мельче рубленное мясо, тем нежнее получатся котлеты.

Сливочная нотка: добавление сливок делает вкус котлет более насыщенным.

Ароматная зелень: петрушка и укроп придают блюду свежесть и аромат.

Запекание в духовке: позволяет сохранить сок и аромат внутри котлет.

Попробуйте приготовить "брежневские" котлеты и почувствуйте вкус истории! Подавайте их с картофельным пюре, тушеными овощами или свежими томатами - как это делали в лучших домах советской эпохи.

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