Эти два знака зодиака смогут поймать удачу за хвост: выходные прошли не зря

Есть перспектива стать богаче

Астрологи утверждают, что у некоторых знаков зодиака на выходных произойдет волшебство.

Весы

Представителям знака Весы предстоят удачные выходные. Все планы осуществятся, конфликтов не ожидается, а также появится возможность встретить интересного человека. Существует вероятность получить легкий заработок, однако следует проявлять осторожность.

Козерог

У Козерогов выходные пройдут насыщенно и подарят множество ярких впечатлений. Люди этого знака могут открыть в себе новые таланты и интересы, которые в будущем могут принести им доход.