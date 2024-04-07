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· Артем Акчурин

Эти два знака зодиака смогут поймать удачу за хвост: выходные прошли не зря

Эти два знака зодиака смогут поймать удачу за хвост: выходные прошли не зря

carmolis.ru

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Астрологи утверждают, что у некоторых знаков зодиака на выходных произойдет волшебство.

Весы

Представителям знака Весы предстоят удачные выходные. Все планы осуществятся, конфликтов не ожидается, а также появится возможность встретить интересного человека. Существует вероятность получить легкий заработок, однако следует проявлять осторожность.

Козерог

У Козерогов выходные пройдут насыщенно и подарят множество ярких впечатлений. Люди этого знака могут открыть в себе новые таланты и интересы, которые в будущем могут принести им доход.

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