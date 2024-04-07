Эти два знака зодиака смогут поймать удачу за хвост: выходные прошли не зря
carmolis.ru
Есть перспектива стать богаче
Астрологи утверждают, что у некоторых знаков зодиака на выходных произойдет волшебство.
Весы
Представителям знака Весы предстоят удачные выходные. Все планы осуществятся, конфликтов не ожидается, а также появится возможность встретить интересного человека. Существует вероятность получить легкий заработок, однако следует проявлять осторожность.
Козерог
У Козерогов выходные пройдут насыщенно и подарят множество ярких впечатлений. Люди этого знака могут открыть в себе новые таланты и интересы, которые в будущем могут принести им доход.
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