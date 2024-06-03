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Эти «брежневские» котлеты тают во рту: повара готовили это блюдо генсеку постоянно. Простой рецепт

Особое место в меню Брежнева занимали котлеты, приготовленные по особому рецепту, который выделялся своей простотой и изысканным вкусом. Вот рецепт этих знаменитых котлет, которые без труда можно воссоздать и сегодня.

karamelcafe.ru

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Леонид Брежнев, занимавший пост генсека КПСС с 1964 по 1982 год, известен своей преданностью традиционной русской кухне. Особое место в его меню занимали котлеты, приготовленные по особому рецепту, который выделялся своей простотой и изысканным вкусом. Вот рецепт этих знаменитых котлет, которые без труда можно воссоздать и сегодня.

Необходимые ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 200 г свинины (фарш)
  • 1 крупная луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 мл молока
  • 2 куска белого хлеба (без корок)
  • 1 куриное яйцо
  • Соль, черный молотый перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки
  • Петрушка для декора

Этапы приготовления:

  1. Подготовка хлеба: Залейте хлеб молоком и оставьте на несколько минут, чтобы он размяк.
  2. Смешивание ингредиентов: В большой миске объедините говяжий и свиной фарш. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, а также отжатый от молока хлеб.
  3. Добавление яйца и специй: Введите в смесь яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте все компоненты до получения однородной массы.
  4. Формирование котлет: Сформируйте из полученного фарша котлеты. Старайтесь делать их не слишком толстыми, чтобы избежать недожара внутри.
  5. Жарка: Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны, обычно это занимает 4-5 минут.
  6. Подача блюда: Сервируйте готовые котлеты, украсив их свежей петрушкой. Они идеально сочетаются с картофельным пюре или свежим овощным салатом.

Эти котлеты – не просто блюдо, а часть кулинарной истории, которое отличается исключительной нежностью и вкусом. Следуя этому рецепту, вы сможете почувствовать атмосферу советских времен и удивить своих близких неповторимым вкусом.

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