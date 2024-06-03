Эти «брежневские» котлеты тают во рту: повара готовили это блюдо генсеку постоянно. Простой рецепт

Леонид Брежнев, занимавший пост генсека КПСС с 1964 по 1982 год, известен своей преданностью традиционной русской кухне. Особое место в его меню занимали котлеты, приготовленные по особому рецепту, который выделялся своей простотой и изысканным вкусом. Вот рецепт этих знаменитых котлет, которые без труда можно воссоздать и сегодня.

Необходимые ингредиенты:

500 г говяжьего фарша

200 г свинины (фарш)

1 крупная луковица

2 зубчика чеснока

100 мл молока

2 куска белого хлеба (без корок)

1 куриное яйцо

Соль, черный молотый перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Петрушка для декора

Этапы приготовления:

Подготовка хлеба: Залейте хлеб молоком и оставьте на несколько минут, чтобы он размяк. Смешивание ингредиентов: В большой миске объедините говяжий и свиной фарш. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, а также отжатый от молока хлеб. Добавление яйца и специй: Введите в смесь яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте все компоненты до получения однородной массы. Формирование котлет: Сформируйте из полученного фарша котлеты. Старайтесь делать их не слишком толстыми, чтобы избежать недожара внутри. Жарка: Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны, обычно это занимает 4-5 минут. Подача блюда: Сервируйте готовые котлеты, украсив их свежей петрушкой. Они идеально сочетаются с картофельным пюре или свежим овощным салатом.

Эти котлеты – не просто блюдо, а часть кулинарной истории, которое отличается исключительной нежностью и вкусом. Следуя этому рецепту, вы сможете почувствовать атмосферу советских времен и удивить своих близких неповторимым вкусом.