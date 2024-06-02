Эти «брежневские» котлеты тают во рту: повара генсека рассказали страшную тайну

Говорят, что даже в окружении деликатесов, Леонид Ильич Брежнев оставался верен простой, сытной пище. Легенда гласит, что в преклонном возрасте, когда врачи прописали генсеку диету, он обратился к своим поварам с необычной просьбой: создать котлеты, которые были бы одновременно вкусными и полезными.



Так, согласно кулинарным историям, родились "Брежневские" котлеты – нежные, сочные, приготовленные из смеси куриного и свиного фарша с добавлением ароматных трав. Рецепт, якобы разработанный лучшими кулинарами СССР, быстро завоевал популярность в высших кругах и до сих пор интригует любителей истории и вкусной еды.



Хотите перенестись во времена "развитого социализма" и воссоздать на своей кухне легендарный вкус?



Для этого вам понадобятся:



Куриное филе:300 г (гарантирует нежность)

Нежирная свинина:700 г (добавит сочности)

Свежая петрушка:20 г (для аромата)

Свежий укроп:10 г (для пикантности)

Сливки 20% жирности:50 мл (для нежной текстуры)

Яйцо:1 шт. (свяжет фарш)

Растительное масло:для жарки

Соль, свежемолотый черный перец:по вкусу



Готовим по шагам:



1. Подготовка мяса:Куриное филе и свинину промываем, обсушиваем и нарезаем на удобные для мясорубки кусочки.

2. Фарш:Пропускаем мясо через мясорубку дважды, сначала курицу, затем свинину. Тщательно вымешиваем фарш до однородности.

3. Зелень: Петрушку и укроп моем, обсушиваем и мелко рубим.

4. Соединяем ингредиенты:В глубокой миске смешиваем фарш, сливки, яйцо, зелень, соль и перец. Тщательно вымешиваем руками, добиваясь равномерного распределения ингредиентов.

5. Обжарка: Разогреваем на сковороде растительное масло. Формируем из фарша плоские котлеты и обжариваем с обеих сторон до появления румяной корочки.

6. Запекание: Обжаренные котлеты перекладываем в форму для запекания, поливаем соусом со сковороды. Отправляем в разогретую до 180C духовку на 10-15 минут.



Подавать "Брежневские" котлеты рекомендуется горячими с любимым гарниром. Насладитесь вкусом истории и, возможно, откроете для себя новый кулинарный фаворит!