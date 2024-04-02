Эти 2 овоща защитят от рака, снизят холестерин и уберут бляшки в сосудах: важно есть их только таким образом — совет врача

В интервью с "Кубанскими новостями" врач-терапевт Татьяна Коновалова поделилась информацией о двух овощах, которые могут защитить от рака, снизить холестерин и улучшить функцию сердца.

Она отметила, что помидоры и чеснок важно употреблять вместе, так как они взаимно усиливают друг друга.

Ликопин, содержащийся в помидорах, является отличным антиоксидантом, который защищает организм от вредных воздействий и снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Чеснок, в свою очередь, богат аллицином, который также является антиоксидантом и помогает улучшить кровообращение и снизить уровень холестерина.

Коновалова подчеркнула, что употребление помидоров и чеснока одновременно позволяет извлечь максимальную пользу для организма, так как их целебные свойства взаимно усиливаются. Она рекомендует добавлять их в рацион в умеренных количествах, например, в салаты, чтобы получить максимальную выгоду для здоровья.