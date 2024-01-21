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Эта всего одна деталь гардероба выдает низкий интеллект человека

Эта всего одна деталь гардероба выдает низкий интеллект человека

mk.ru

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Существует известная поговорка, которая гласит: «встречают по одежке, а провожают по уму».

Согласно информации, представленной на портале gurutest, одна из деталей одежды способна выдать низкий уровень интеллекта человека. Сегодня многие люди, лишенные широкого кругозора, часто делают одну из основных модных ошибок - покупку поддельных брендов. При этом, удивительным образом, подделку могут распознать даже люди, которые не имеют никакого отношения к миру моды и последним тенденциям. Чаще всего, это делается с целью показаться богаче и более статусным, но за невысокую цену. Главной проблемой поддельной одежды является ее низкое качество и плохой крой. Более того, она довольно быстро теряет презентабельный вид. Приобретение одежды такого качества является глупым и неразумным решением.

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