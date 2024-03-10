Эта утренняя привычка с потрохами выдает низкий интеллект человека

Психологические исследования недавно выявили интересную зависимость между уровнем интеллекта человека и его утренними привычками.

Исследователи обратили внимание на одну из таких привычек, которая, как они утверждают, связана с менее развитым интеллектом - это длительное пребывание в постели после пробуждения в состоянии "транса". Эксперты объясняют это тем, что люди с низким интеллектом могут испытывать трудности с переходом от состояния отдыха к более активному дневному ритму из-за легкой "прострации" после ночного сна.