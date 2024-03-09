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Эта утренняя привычка выдает с потрохами низкий интеллект человека

Эта утренняя привычка выдает с потрохами низкий интеллект человека

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Исследование проведенное психологами выявило интересную закономерность: утренние привычки человека могут быть связаны с его уровнем интеллекта.

Одной из основных привычек, которая может свидетельствовать о низком интеллекте, считается долгое пребывание в постели "в трансе" сразу после пробуждения. Специалисты считают, что это объясняется тем, что люди с более низким уровнем интеллекта могут испытывать трудности с переходом от состояния покоя к активной дневной деятельности, находясь в некоем легком "замешательстве" после ночного сна.

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